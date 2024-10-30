«Нам не хватает голода». Глава Y Soft объясняет отставание от Азии и США

Европейский инвестиционный банк (EIB) предоставил Y Soft, IT-компании из Брно, венчурный долговой кредит в размере 30 миллионов евро, или чуть менее 760 миллионов чешских крон.



Эти деньги будут потрачены на исследования и разработку передовых облачных решений для компании с миллиардной рыночной стоимостью. Проще говоря, это поможет компании частично перейти из физического мира в цифровой. Инвестиции пойдут на преобразование штаб-квартиры компании в Брно.



Согласно договору с банком, общая стоимость проекта составит 60 миллионов евро, или около 1,5 миллиарда чешских крон. Половину необходимых средств Y Soft получила от Евросоюза, а вторую половину заплатит сама компания.



«Мы в течение пяти лет переходили от старой и, можно сказать, классической офисной схемы работы нашего бизнеса к облачной. Мы думали, что это будет легко, поскольку мы — IT-компания. Но все оказалось с точностью до наоборот. Я недооценил новые препятствия, которые влечет за собой переход в цифровой мир.



Например, в облаке вам придется решать вопросы безопасности интернет-серверов. Ведь на незащищенных серверах любой может подслушать вас в любой момент. Поэтому мы будем использовать эти деньги в основном для оплаты труда программистов, которые завершат переход», — объясняет цель займа Вацлав Мухна, основатель и директор компании Y Soft.



Другую часть средств компания Y Soft направит на разработку своих роботизированных продуктов, таких как AIVA. Он моделирует работу человека, например, с принтером, с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Камера снимает процесс работы человека, а алгоритмы искусственного интеллекта оценивают его и создают симуляцию, следуя той же логике, что и при выполнении процесса человеком. Это позволяет тестировать отдельные ситуации. Мухна отказался прокомментировать, какую сумму Y Soft должна будет выплатить инвестиционному банку, сославшись на коммерческую тайну.



Компания из Брно предлагает офисные решения для крупных компаний, включая разработку программного обеспечения, принтеры и 3D-печать. Фирма, основанная в 2000 году, получила возможность занять десятки миллионов евро у EIB благодаря программе InvestEU, направленной на повышение технологической конкурентоспособности Европы. Хотя Вацлав Мухна приветствует этот шаг, он говорит, что этого недостаточно, чтобы догнать США и Китай. Технологическое отставание Старого континента объясняется главным образом отсутствием голода у предпринимателей ЕС.



«Евросоюз уже давно осознал, что он неконкурентоспособен в области технологий по сравнению с США и Китаем. Самая большая проблема технологического отставания ЕС заключается в том, что европейским предпринимателям, что закрыть бизнес, достаточно в восемь раз меньше, чем американским или китайским. Нам приходится голодать, а те бизнесмены, которые голодны, уезжают в США», — объясняет Мухна, имея в виду определенный уровень комфорта европейских предпринимателей.





Восьмикратное снижение порога выхода для европейских предпринимателей — это цифра, основанная на исследовании Национальной ассоциации венчурного капитала США.



Кредит был очень важен для компании, поскольку теперь ей не нужны внешние инвесторы для продолжения роста. Именно иностранные инвестиции являются первым шагом к переносу штаб-квартиры успешной технологической компании в США. Благодаря кредиту Y Soft не придется рассматривать возможность привлечения внешнего инвестора, говорит Мухна.





Отсутствие амбиций — не предел проблем европейской предпринимательской экосистемы, считает глава глобальной ИТ-компании.



«Здесь мало возможностей для роста. У нас достаточно технологических стартапов, но им не хватает способности к масштабированию. Поэтому они уезжают. Обычно все происходит так: вы создаете стартап в ЕС, а когда достигаете стомиллионного оборота, уезжаете в США, и мы остаемся с программистами, которые являются производственными единицами для капитала, уходящего за рубеж в самом большом объеме», — перечисляет беды европейской экономики босс Y Soft.



Брюссель, по его словам, также видит, что он опоздал на поезд в области технологий, и пытается догнать и перегнать мир, по крайней мере, в области регулирования. «Но это не повысит его конкурентоспособность», — добавляет Мухна.