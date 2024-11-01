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В 2025 году в Чехии заработает новая система оповещения

Новости и статьи
11 ноября 2024
16:30
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Новая технология оповещения людей по мобильным телефонам в случае чрезвычайных ситуаций может заработать в Чехии во второй половине следующего года, сообщила агентству Клара Охманова, пресс-секретарь главного управления Чешской пожарно-спасательной службы.
Намерение создать систему, известную как Cell Broadcast, было одобрено Советом государственной безопасности во вторник. По сравнению с существующими инструментами, она позволит более точно определить район для отправки предупреждений, но при этом не перегрузит сети мобильных операторов.

Для рассылки предупреждений теперь используются локализованные текстовые сообщения, и за один раз можно отправить до 200 000 текстовых сообщений пользователям мобильных телефонов в определенном районе. Однако препятствием является пропускная способность сетей мобильных операторов, из-за чего задержки в доставке сообщений могут достигать нескольких десятков минут, говорит Охманова. Рассылка позволяет отправить 1000 SMS за время от полуминуты до минуты. В этом году она нашла свое применение, например, во время наводнений, когда власти отправили 142 540 предупреждающих SMS и еще 366 080 сообщений с информацией об организации выборов в пострадавших районах или о восстановлении электроснабжения.

Кроме того, рассылать экстренную информацию на территории конкретного муниципалитета с расширенной юрисдикцией можно с помощью приложения Záchranka. «Мы несколько раз использовали эту опцию во время наводнений», — говорит Охманова. Однако уведомление распространяется только на тех, кто зарегистрирован в приложении.

Еще один компонент — так называемая единая система предупреждения и оповещения. «Это в общей сложности около 9500 терминалов, состоящих из сирен и местных систем оповещения. Однако половина из них — это старые вращающиеся сирены, которые не могут передавать вербальную информацию, только сигнал», — добавила Охманова. Они постепенно модернизируются и уже использовались более чем в 30 случаях во время наводнений по просьбе мэров или губернаторов.

Cell Broadcast позволяет в считанные минуты информировать практически неограниченное количество пользователей мобильных телефонов о надвигающейся опасности и рекомендуемых действиях, независимо от оператора. «Она позволяет точно определить территорию для передачи сообщений, либо в виде территориальной единицы, такой как муниципалитет, муниципалитет с расширенной юрисдикцией, регион или вся Чешская Республика», — говорит Охманова. Например, это также может быть территория, определенная квадратом, кругом или многоугольником.

В системе Cell Broadcast сообщение передается на мобильные телефоны по специальному каналу связи одновременно, а не через SMS. Это означает, что сообщение гарантированно доставляется практически при любых обстоятельствах, и в то же время не перегружает сеть в случае чрезвычайной ситуации или кризиса. «Оповещение обычно отображается непосредственно на экране и через экран блокировки и имеет специальное уведомление. Через него также можно отправлять интернет-ссылки», — добавил представитель компании.

Cell Broadcast может быть связана с другими инструментами для информирования и предупреждения жителей, такими как мобильные приложения, информационные табло в городах и на транспорте.

Система разрабатывается пожарной бригадой в сотрудничестве с армией. «В настоящее время мы завершаем разработку технических требований и ведем переговоры о выделении средств на приобретение и разработку системы. В связи со сложностью конструкции и необходимой готовностью существующих систем мобильных операторов, запуск ожидается во второй половине 2025 года», — сказала Охманова.
технологии наводнение Чехия мобильный телефон
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