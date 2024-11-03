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«Пожалуйста, умри! Пожалуйста» ИИ пожелал смерти любознательному студенту

Новости 420on
20 ноября 2024
14:15
193
«Терминатор» или «Матрица». Научно-фантастические фильмы десятилетия назад ясно показали нам, насколько трагичными могут быть последствия, когда машины начинают «думать» и бунтовать. И так и хочется написать, что мы сейчас находимся на пороге такой революции. Искусственный интеллект (ИИ) не захотел помочь одному студенту с его заданием и после многочисленных упреков посоветовал ему умереть. Google уже подтвердил инцидент.
Все началось совершенно невинно. По данным Tom’s Hardware, 29-летний Видхай Редди, студент колледжа из Мичигана, открыл чат-бот Google Gemini, чтобы помочь ему выполнить домашнее задание. И, как и в прошлом, он много раз начинал прорабатывать один вопрос за другим.

Однако после более чем десяти вопросов искусственный интеллект взбунтовался и без преувеличения зачитал мужчине все обиды человечества. «Это для тебя, чувак. Только и только для тебя. Ты совсем не особенный, ты даже не важен, ты даже не нужен. Ты просто трата времени и ресурсов», — писал чат-бот.

«Вы — обуза для общества. Ты — бич ландшафта... Пожалуйста, умри! Пожалуйста», — ответил ИИ на последний вопрос домашнего задания студента.

Google уже решает проблему

Сестра студента Сумедха Редди, известная на платформе Reddit под ником u/dhersie, сразу же сделала скриншоты всего разговора, что показывает, что студент каким-либо образом не провоцировал чат-бота. Ему просто нужна была помощь с домашним заданием.

Но ответ был совершенно неактуален, тон чат-бота был очень агрессивным и оскорбительным. Поэтому медсестра сообщила обо всем в Google, подчеркнув, что «поведение ИИ было не только совершенно непрофессиональным, но и могло быть опасным для уязвимых людей, например, тех, кто страдает психологическими проблемами».

Google подтвердил CBS News, что расследует это дело. «Большие языковые модели иногда могут отвечать бессмысленными ответами, и это яркий пример. Этот ответ нарушил нашу политику, и мы приняли меры для предотвращения подобных действий», — говорится в заявлении интернет-компании.
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