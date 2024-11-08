Ютуберы и инфлюенсеры теперь должны регистрироваться в Совете по телерадиовещанию

«Цель этого закона — установить минимальную нормативную базу для всех типов аудиовизуальных медиасервисов, конкурирующих за широкую общественную аудиторию на территории Европейского союза. В частности, Директива устанавливает стандарты защиты детей-пользователей от рискованного контента, регистрирует обязательные правила распространения коммерческих сообщений с целью защиты прав потребителей, а также вводит обязательства, направленные на защиту прав отдельных лиц и групп», — заявил Совет.



Директива, которая была перенесена в чешское законодательство через Закон об аудиовизуальных медиауслугах по требованию, также распространяется на ютуберов, влогеров или инфлюенсеров, которые размещают свои видео в таких сетях, как YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и т. п.



По словам медиаэксперта Яна Потучека, на данный момент определение, данное RRTV, очень расплывчато. «В принципе, любой, кто имеет канал на YouTube, в Instagram или в любой другой социальной сети и регулярно наполняет его видеороликами, разделенными на некоторые разделы (каталогизация), должен быть зарегистрирован. При этом даже не обязательно, чтобы человек зарабатывал на этом деньги. В таком случае речь идет о тысячах или десятках тысяч людей, и я боюсь, что нынешнего аппарата RRTV не хватит для такой регистрации», — сказал Потучек.



Для авторов видеоконтента это означает большие перемены, так как RRTV сможет в любое время проверить их контент, а любой желающий сможет пожаловаться в Совет, который оценит, нарушает ли их контент закон. «Это может стать бичом для свободно творящих авторов, которым грозят штрафы и судебные иски. Такое же обязательство действует с прошлого года в Словакии, где, кроме того, регистрация в местном Совете по телерадиовещанию стала платной», — сказал он.





Аудиовизуальный контент создателей, представляющих себя в социальных сетях, становится аудиовизуальным медиасервисом по запросу (AVMSnV), если сервис работает как экономическая деятельность, т.е. если деятельность создателя направлена на получение прибыли.





Такое же правило действует, если основной целью сервиса является информирование, развлечение или обучение широкой общественности или обращение к широкой общественности посредством аудиовизуального контента под редакционным контролем создателя; и если создатель как субъект предпринимательской деятельности учрежден в Чешской Республике. Регистрация создателей осуществляется бесплатно через форму.