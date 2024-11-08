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Ютуберы и инфлюенсеры теперь должны регистрироваться в Совете по телерадиовещанию

Новости и статьи
25 ноября 2024
21:00
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Создатели интернет-видео, публикующие их с целью получения прибыли, теперь должны зарегистрироваться в Совете по телерадиовещанию. Ютуберам и инфлюенсерам предписано это сделать в соответствии с Европейской аудиовизуальной директивой, которая направлена на защиту детей в интернете и вводит правила распространения коммерческих сообщений для защиты потребителей. Совет объявил об этом в пресс-релизе. Это событие может затронуть тысячи и десятки тысяч пользователей.
«Цель этого закона — установить минимальную нормативную базу для всех типов аудиовизуальных медиасервисов, конкурирующих за широкую общественную аудиторию на территории Европейского союза. В частности, Директива устанавливает стандарты защиты детей-пользователей от рискованного контента, регистрирует обязательные правила распространения коммерческих сообщений с целью защиты прав потребителей, а также вводит обязательства, направленные на защиту прав отдельных лиц и групп», — заявил Совет.

Директива, которая была перенесена в чешское законодательство через Закон об аудиовизуальных медиауслугах по требованию, также распространяется на ютуберов, влогеров или инфлюенсеров, которые размещают свои видео в таких сетях, как YouTube, Instagram, Facebook, TikTok и т. п.

По словам медиаэксперта Яна Потучека, на данный момент определение, данное RRTV, очень расплывчато. «В принципе, любой, кто имеет канал на YouTube, в Instagram или в любой другой социальной сети и регулярно наполняет его видеороликами, разделенными на некоторые разделы (каталогизация), должен быть зарегистрирован. При этом даже не обязательно, чтобы человек зарабатывал на этом деньги. В таком случае речь идет о тысячах или десятках тысяч людей, и я боюсь, что нынешнего аппарата RRTV не хватит для такой регистрации», — сказал Потучек.

Для авторов видеоконтента это означает большие перемены, так как RRTV сможет в любое время проверить их контент, а любой желающий сможет пожаловаться в Совет, который оценит, нарушает ли их контент закон. «Это может стать бичом для свободно творящих авторов, которым грозят штрафы и судебные иски. Такое же обязательство действует с прошлого года в Словакии, где, кроме того, регистрация в местном Совете по телерадиовещанию стала платной», — сказал он.

Аудиовизуальный контент создателей, представляющих себя в социальных сетях, становится аудиовизуальным медиасервисом по запросу (AVMSnV), если сервис работает как экономическая деятельность, т.е. если деятельность создателя направлена на получение прибыли. 

Такое же правило действует, если основной целью сервиса является информирование, развлечение или обучение широкой общественности или обращение к широкой общественности посредством аудиовизуального контента под редакционным контролем создателя; и если создатель как субъект предпринимательской деятельности учрежден в Чешской Республике. Регистрация создателей осуществляется бесплатно через форму.
Чехия видео сми
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