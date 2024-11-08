За 129 крон в месяц — ужин за полцены. Чешское приложение заманивает клиентов обратно в рестораны

Новости и статьи 27 ноября 2024 18:00 393

TasteTown соединяет клиентов с сотнями заведений с помощью выгодных предложений. Пока оно работает в Праге и Брно, используя для маркетинга местных микроинфлюенсеров.