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За 129 крон в месяц — ужин за полцены. Чешское приложение заманивает клиентов обратно в рестораны
27 ноября 2024
18:00
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TasteTown соединяет клиентов с сотнями заведений с помощью выгодных предложений. Пока оно работает в Праге и Брно, используя для маркетинга местных микроинфлюенсеров.
В Чехии уже много лет существуют порталы скидок, приложения для предотвращения пищевых отходов, службы доставки с различными скидками... «Но нет ни одного, который бы работал по перевернутой бизнес-модели и мотивировал клиентов открывать для себя качественную еду по доступной цене», — говорит Якуб Выскочил.
Поэтому вместе с Филипом Ханзелем и Луизой Крист они решили пойти другим путем — привлечь людей обратно в рестораны и кафе, предложив им что-то удобное. Так родилось TasteTown. Приложение со скидками, которое работает только с конца лета, но появляется в поле зрения людей все чаще и чаще благодаря сотрудничеству с микроинфлюенсерами.
За ежемесячную абонентскую плату в 129 крон сервис предлагает доступ к выгодным предложениям в более чем 270 ресторанах, бистро и кафе по всей Праге и Брно. Среди них сеть кафе The Miners, винные бары Na břehu Rhôny, сеть пиццерий San Carlo и филиал Mandlárna. В большинстве заведений предлагается бесплатное блюдо или напиток по системе 1+1, но это зависит от типа заведения. Подписка поддерживается с ценой ниже среднего, чтобы сделать членство в TasteTown выгодным, даже если человек пользуется им только раз в месяц.
Приложение было запущено для конечных пользователей в сентябре, и с тех пор его скачали более 30 000 человек. «За последние два месяца мы были удивлены огромным интересом. Тот факт, что после столь короткого периода (более двух недель) мы занимаем первую позицию в рейтинге „Еда и напитки“ в App Store, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Якуб Выскочил в интервью, добавив, что приложение входит в пятерку самых скачиваемых в магазине Google Play для Android.
Оно работает по простому принципу. Клиент платит абонентскую плату, которая дает ему доступ ко всем предложениям в приложении. Перед посещением выбранного предприятия он выбирает сделку и активирует купон. Затем он предъявляет его прямо через свое мобильное устройство в присутствии обслуживающего персонала и оплачивает остаток.
Выскочил изучал право, затем два года работал в Германии. Именно на Западе он и еще одна основательница, Луиза Крист, заметили эту модель, в которой увидели возможность для бизнеса. За рубежом ее используют такие платформы, как TheFork и британская Tastecard, которая предоставляет своим членам скидки в ресторанах по всей Великобритании. Но в Чехии сервис такого масштаба отсутствовал.
TasteTown позволяет ресторанам и кафе предлагать скидки без необходимости платить комиссионные самой платформе, которая собирает деньги исключительно за счет подписки. В обмен на скидку предприятия получают маркетинговое промо, причем не только в самом приложении, но и на своих каналах в социальных сетях.
«У большинства предприятий нет собственной маркетинговой команды, которая занималась бы ежедневным налаживанием контактов, проведением рекламных акций или привлечением влиятельных лиц. Поэтому TasteTown предлагает им возможность получить известность без особых усилий, и вместо оплаты они будут выдавать дополнительный продукт непосредственно покупателю, а не какой-то маркетинговой платформе. А мы в свою очередь позаботимся о том, чтобы привлечь к бизнесу нового клиента, который познакомится с ним и попробует его блюда», — объясняет Луиза Крист.
TasteTown выбирает рестораны и бистро по нескольким критериям, но чаще всего обращает внимание на недавно открывшиеся заведения. Устойчивые партнерские отношения также являются ключевым фактором для стартапа. «Мы сотрудничаем только с теми, кто видит в TasteTown дополнительную ценность и хочет стать его частью надолго», — говорит Крист.
К концу 2025 года приложение должно работать во всех региональных городах, оно также ищет зарубежные рынки в соседних государствах. Стартап ищет возможности для привлечения средств, чтобы поддержать свой дальнейший рост.
Поэтому вместе с Филипом Ханзелем и Луизой Крист они решили пойти другим путем — привлечь людей обратно в рестораны и кафе, предложив им что-то удобное. Так родилось TasteTown. Приложение со скидками, которое работает только с конца лета, но появляется в поле зрения людей все чаще и чаще благодаря сотрудничеству с микроинфлюенсерами.
За ежемесячную абонентскую плату в 129 крон сервис предлагает доступ к выгодным предложениям в более чем 270 ресторанах, бистро и кафе по всей Праге и Брно. Среди них сеть кафе The Miners, винные бары Na břehu Rhôny, сеть пиццерий San Carlo и филиал Mandlárna. В большинстве заведений предлагается бесплатное блюдо или напиток по системе 1+1, но это зависит от типа заведения. Подписка поддерживается с ценой ниже среднего, чтобы сделать членство в TasteTown выгодным, даже если человек пользуется им только раз в месяц.
Приложение было запущено для конечных пользователей в сентябре, и с тех пор его скачали более 30 000 человек. «За последние два месяца мы были удивлены огромным интересом. Тот факт, что после столь короткого периода (более двух недель) мы занимаем первую позицию в рейтинге „Еда и напитки“ в App Store, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Якуб Выскочил в интервью, добавив, что приложение входит в пятерку самых скачиваемых в магазине Google Play для Android.
Оно работает по простому принципу. Клиент платит абонентскую плату, которая дает ему доступ ко всем предложениям в приложении. Перед посещением выбранного предприятия он выбирает сделку и активирует купон. Затем он предъявляет его прямо через свое мобильное устройство в присутствии обслуживающего персонала и оплачивает остаток.
Выскочил изучал право, затем два года работал в Германии. Именно на Западе он и еще одна основательница, Луиза Крист, заметили эту модель, в которой увидели возможность для бизнеса. За рубежом ее используют такие платформы, как TheFork и британская Tastecard, которая предоставляет своим членам скидки в ресторанах по всей Великобритании. Но в Чехии сервис такого масштаба отсутствовал.
TasteTown позволяет ресторанам и кафе предлагать скидки без необходимости платить комиссионные самой платформе, которая собирает деньги исключительно за счет подписки. В обмен на скидку предприятия получают маркетинговое промо, причем не только в самом приложении, но и на своих каналах в социальных сетях.
«У большинства предприятий нет собственной маркетинговой команды, которая занималась бы ежедневным налаживанием контактов, проведением рекламных акций или привлечением влиятельных лиц. Поэтому TasteTown предлагает им возможность получить известность без особых усилий, и вместо оплаты они будут выдавать дополнительный продукт непосредственно покупателю, а не какой-то маркетинговой платформе. А мы в свою очередь позаботимся о том, чтобы привлечь к бизнесу нового клиента, который познакомится с ним и попробует его блюда», — объясняет Луиза Крист.
TasteTown выбирает рестораны и бистро по нескольким критериям, но чаще всего обращает внимание на недавно открывшиеся заведения. Устойчивые партнерские отношения также являются ключевым фактором для стартапа. «Мы сотрудничаем только с теми, кто видит в TasteTown дополнительную ценность и хочет стать его частью надолго», — говорит Крист.
К концу 2025 года приложение должно работать во всех региональных городах, оно также ищет зарубежные рынки в соседних государствах. Стартап ищет возможности для привлечения средств, чтобы поддержать свой дальнейший рост.
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