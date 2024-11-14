Портал Identitа občana перенесен на домен gov.cz из-за мошеннических сайтов

По данным агентства, в преддверии Рождества традиционно наблюдается рост кибератак и ссылок на фейковые сайты в интернет-поисковиках, в SMS-сообщениях или электронных письмах, отправляемых мошенниками. «Именно поэтому, помимо других мер, мы решили ускорить перевод домена портала Identitа občana на gov.cz, где также расположены другие государственные порталы и благодаря которому граждане гарантированно узнают государственный сайт», — заявил директор DIA Мартин Месршмид.





Переход на новый домен должен предоставить пользователям более безопасную киберсреду. Однако на временный период агентство разрешит одновременную работу исходного и нового домена, чтобы у квалифицированных поставщиков цифровых услуг было достаточно времени для настройки нового домена в своих системах и информирования своих пользователей. На данный момент существующие ссылки будут автоматически перенаправлены на новые домены.





DIA продолжает советовать людям внимательно проверять ссылки или адреса, по которым они заходят на порталы. Единственные правильные адреса: https://identita.gov.cz/, https://obcan.portal.gov.cz/, https://portal.gov.cz/. Людям следует сохранять эти ссылки на своем компьютере или телефоне и не открывать ссылки на эти страницы через рекламу в поисковых системах интернета, в полученных SMS или электронных письмах из неизвестных источников.





DIA несколько раз обращало внимание на мошенничество. Например, в августе этого года оно предупредило, что поддельные сайты заманивают людей учетными данными онлайн-банкинга и, таким образом, могут лишить их денег.