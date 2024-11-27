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Mapy.cz запускает премиум-версию с новыми функциями

Новости и статьи
7 декабря 2024
11:00
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С этой недели пользователи могут воспользоваться премиум-версией популярного картографического приложения Mapy.cz, которое поддерживается компанией Seznam.cz. За годовую плату в 249 крон можно получить доступ к эксклюзивным функциям, которые будут адаптированы к разным потребностям. Разумеется, пользоваться Mapy.cz будет возможно и бесплатно.
По сравнению с базовой версией любители премиум-класса смогут, например, настроить под себя скорость ходьбы, бега или езды на велосипеде.

«Кроме того, они смогут добавлять собственные заметки к сохраненным местам в „Моих картах“, а также загружать неограниченное количество офлайн-карт. Постепенно в подписку будут добавляться и другие дополнительные функции, которые будут адаптированы к потребностям пользователей», — говорит Мартин Йержабек, менеджер команды Mapy.cz.

Теперь подписчики смогут прямо в приложении видеть, сколько отзывов, фотографий или километров они добавили за последний год, какие новые места они открыли и какие данные помогли исправить.

Самые активные клиенты могут получить премиальную версию стоимостью 249  крон бесплатно. «Мы ценим поддержку нашего сообщества, которое помогает нам создавать Mapy.cz. Именно поэтому мы решили дать преимущество 5 000 самых активных», — сказал Йержабек.

«Мы уверены, что премиум-функции будут актуальны и полезны не только для чехов. Mapy.cz во многом превосходит конкурирующие зарубежные сервисы благодаря огромному и активному сообществу, которое помогает нам добиваться мирового уровня. Только за последние несколько лет мы инвестировали миллионы крон в развитие и функционирование Mapy.cz», — пояснил менеджер команды Mapy.cz.

Он также рассказал о том, что еще ждет нас в Premium в ближайшем будущем. «В следующем году Mapy.cz хочет предложить своим пользователям несколько новых функций. Одна из них — приложение для смарт-часов Apple Watch и Wear OS, которое поддерживается на Samsung Galaxy Watch, некоторых моделях часов Xiaomi, Tic Watch или One Plus Watch», — отметил Йержабек.

Еще одна грядущая новинка придется по душе любителям гор и открывающихся с них далеких видов. Mapy.cz работает над собственной версией функции, которая будет способна распознавать пики на горизонте. Эта функция аналогична той, которую сейчас предлагает платное приложение Peak Finder.

«Наши поклонники также могут рассчитывать на возможность поддержки премиум-функций и покупки подписки через веб-интерфейс, обмена местоположением или расширения планирования маршрута для включения дополнительного вида транспорта. Мы планируем новые функции для велосипедистов, автомобилистов и тех, кто предпочитает общественный транспорт», — рассказал о планируемых нововведениях Йержабек.

Он подчеркнул, что и обычные клиенты могут рассчитывать на ряд нововведений.

По-прежнему бесплатно
Важно подчеркнуть, что люди могут продолжать пользоваться  Mapy.cz совершенно бесплатно. При использовании в онлайн-режиме для более чем 4 миллионов активных пользователей ничего не изменится.

«Mapy.cz останется надежным инструментом, независимо от того, ищут ли люди маршрут для поездки, ресторан в своем районе или собираются на деловую встречу. В автономном режиме пользователи без премиум-версии смогут активно использовать карту только для одной страны, включая все регионы. Однако они могут свободно менять ее в соответствии со своими потребностями, когда находятся онлайн», — заключил менеджер команды Mapy.cz.
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