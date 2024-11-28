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TikTok — важнейший инструмент в гибридной войне?

Новости и статьи
7 декабря 2024
15:00
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Алгоритмы социальных сетей оказывают все большее влияние и заключают пользователей в информационные пузыри, усиливая социальную поляризацию и создавая условия для распространения дезинформации и пропаганды. Даниэль Дочекал, эксперт по функционированию социальных сетей, заявил об этом на конференции «Права и защита детей в киберпространстве», организованной организацией Člověk v tísni. Защититься от алгоритмов можно, только запретив людям их использовать, но на некоторых платформах настройки можно изменить лишь частично или вовсе невозможно.
Более того, такие платформы, как TikTok, по словам Дочекала, полностью изменили способ потребления контента пользователями. Если изначально хронологическое отображение постов было более естественным для пользователей, то теперь алгоритмы решают, что именно увидит человек. TikTok пошел еще дальше — вместо того чтобы следить за знакомыми аккаунтами, он в первую очередь показывает новый контент, основанный на интересах пользователя, что и привело к стремительному росту его популярности, добавил он. В то же время он предупредил, что эти продвинутые алгоритмы обладают значительным манипуляционным потенциалом, который может сделать TikTok важнейшим инструментом в гибридной войне.

Поэтому европейские и американские институты все чаще реагируют на риски, связанные с этой социальной сетью. В апреле этого года президент США Джо Байден подписал закон, требующий от китайского владельца TikTok продать свою долю, иначе платформа будет запрещена в Соединенных Штатах через девять месяцев после подписания закона. Ранее Европейская комиссия и Европейский парламент запретили TikTok на рабочих устройствах. Чешское национальное управление по кибер- и информационной безопасности (NÚKIB) также выпустило предупреждение о запрете его использования в марте 2023 года для устройств, имеющих доступ к системам критической инфраструктуры.

«Но риски, связанные с TikTok, — это не только проблема кибербезопасности», — предупреждает Карел Страхота, директор образовательной программы в Člověk v tísni. Он сослался на исследование, проведенное в США, которое показало, что пользователи TikTok на 50% чаще позитивно относятся к Китаю.

Страхота отметил, что психологическое воздействие социальных сетей, особенно на детей и подростков, также вызывает беспокойство. Например, исследование Джона Галлахера из Оксфордского университета показало прямую связь между временем, проведенным в социальных сетях, и ростом уровня тревожности и депрессии. Больше всего от этого страдают девочки-подростки, и за последние годы число тех, кто лечится от психических расстройств, увеличилось.

Поэтому эксперты рекомендуют ужесточить государственное регулирование, проводить просветительскую работу среди родителей и общественности, а также сделать акцент на медиаобразовании в школах. «Медиаобразование в школах должно стать стандартом, а не просто исключительной инициативой», — сказал Страхота.

В 2019 году в Чешской Республике был принят закон о защите данных, который оберегает данные детей, устанавливая, что детям до 15 лет требуется согласие родителей на использование онлайн-сервисов, таких как социальные сети. Он также предотвращает неправомерное использование личных данных детей, например, для целевой рекламы или маркетинга.
Чехия Китай интернет
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