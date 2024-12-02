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Как Tinder, но для дружбы? Двое чехов разработали приложение для поиска друзей с похожими хобби
15 декабря 2024
18:30
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Радим Новотный и Томаш Хрдина — два молодых начинающих предпринимателя, которые хотят помочь людям избавиться от чувства одиночества. Для этого они разработали мобильное приложение Hobio, которое объединяет пользователей со схожими интересами, чтобы они могли встретиться и вместе заняться любимым делом. Оно предназначено для людей, которые ищут партнера для бега, путешествий, кино или даже свидания.
Hobio было официально запущено в середине ноября и за две недели набрало более тысячи пользователей. Приложение позволяет пользователям создавать объявления о конкретных видах деятельности, показывать их людям поблизости и ждать, когда найдется кто-то с такими же интересами. В приложении восемь категорий, включая спорт, культуру, путешествия, рестораны, образование и знакомства.
Hobio ориентирован в первую очередь на создание долгосрочных дружеских отношений, хотя знакомства являются частью приложения, поскольку люди их часто ищут. В настоящее время приложение работает только в Праге, но планируется его распространение на другие регионы Чешской Республики и, возможно, за границу. Hobio бесплатное, но пользователям должно быть больше 18 лет. В приложении действует уникальный алгоритм, обеспечивающий безопасность пользователей, показывая только объявления об активности в определенных возрастных группах.
Приложение отличается от других платформ знакомств тем, что фокусируется на объединении людей на основе их общих интересов и увлечений, чтобы помочь уменьшить одиночество, в отличие от приложений, основанных на оценке внешности, которые могут вызвать разочарование и депрессию.
Hobio ориентирован в первую очередь на создание долгосрочных дружеских отношений, хотя знакомства являются частью приложения, поскольку люди их часто ищут. В настоящее время приложение работает только в Праге, но планируется его распространение на другие регионы Чешской Республики и, возможно, за границу. Hobio бесплатное, но пользователям должно быть больше 18 лет. В приложении действует уникальный алгоритм, обеспечивающий безопасность пользователей, показывая только объявления об активности в определенных возрастных группах.
Приложение отличается от других платформ знакомств тем, что фокусируется на объединении людей на основе их общих интересов и увлечений, чтобы помочь уменьшить одиночество, в отличие от приложений, основанных на оценке внешности, которые могут вызвать разочарование и депрессию.
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