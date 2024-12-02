Как Tinder, но для дружбы? Двое чехов разработали приложение для поиска друзей с похожими хобби

Новости и статьи 15 декабря 2024 18:30 551

Радим Новотный и Томаш Хрдина — два молодых начинающих предпринимателя, которые хотят помочь людям избавиться от чувства одиночества. Для этого они разработали мобильное приложение Hobio, которое объединяет пользователей со схожими интересами, чтобы они могли встретиться и вместе заняться любимым делом. Оно предназначено для людей, которые ищут партнера для бега, путешествий, кино или даже свидания.