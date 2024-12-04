«Испорченный телефон». Чешский регион годами страдает от плохого покрытия сигнала

Население агломерации Фрыдлантского Выбежека, расположенной недалеко от границы с Польшей, уже много лет страдает от плохой связи. Это влияет на функционирование и развитие деревень, а в кризисных ситуациях на карту могут быть поставлены даже жизни людей.



Например, когда вы приезжаете в муниципальный отдел в Кунратице, позвонить уже нельзя. Нет сигнала. И тогда вам остается только бегать в поисках места, где телефон все же ловит.



«Работа офиса парализована, и если кто-то звонит мне, когда я нахожусь в деревне, я должен стоять на месте, иначе звонок прервется», — рассказывает мэр Кунратице Милан Гетц.



Но самая острая проблема — это слабый сигнал в кризисных ситуациях, как, например, в сентябре, когда Фрыдлант пострадал от наводнения. «Нам приходится бежать на холм, чтобы позвонить. Раньше все было не так страшно, проблемы начались с появлением 5G, когда сигнал пропал даже там, где он был раньше», — отмечает Гетц.



Аналогичная ситуация сложилась и в соседней агломерации Вишнёва, где в населенных пунктах Анделка и Виска сигнал минимален или отсутствует вовсе. Кроме того, когда в деревне отключается электричество, резервные источники операторов также выходят из строя, и ничего не работает.



«Сильный сигнал с польской стороны — это проблема, например, я могу подключиться к своему телефону в Хабартице и доехать до Фрыдланта. Это также связано со звонками на линии экстренной помощи.



Если вы звоните по номеру 112, вы попадаете в Польшу. Раньше операторы определяли это сразу и отключались, сейчас они хотя бы общаются», — рассказал Михал Шейдель, мэр Вишнёвой.



Либерецкий край также подтвердил наличие проблем с экстренным вызовом.



«Проблема отсутствия сигнала в некоторых районах Фрыдланта характерна не только для чрезвычайных периодов, но и для обычных дней, когда граждане не могут позвонить по чешскому номеру 112. С этим связана, например, проблема размещения камер полиции Чешской Республики для обнаружения краж в приграничных районах. Звонящий сначала попадает на польский номер 112, а затем может быть перенаправлен на чешский 112», — говорит Филип Трдла, пресс-секретарь регионального ведомства.



Вместе с неработающим сигналом возникают дополнительные сложности для муниципалитетов. Им приходится бороться за привлечение новых жителей.



«У нас есть потенциальные жители, которые хотят переехать в наш район, но не могут работать дома без сигнала. И это проблема. В итоге мы идем к тому, что будем платить за кабели, прокладывать их в земле на свои деньги, а потом надеяться, что операторы нас подключат», — говорит Шейдель.



Чешское управление телекоммуникаций (ČTÚ) в ответ на жалобы измерило уровень сигнала в регионе.



«В результате было установлено, что операторы мобильной связи выполняют условия по покрытию населения и территории, однако были выявлены населенные пункты, где покрытие очень плохое или отсутствует вовсе. В основном это места, где постоянно проживают единицы или десятки жителей», — говорит пресс-секретарь ČTÚ Тереза Мерава.



ČTÚ называет характер местности и особенности распространения радиоволн самой большой проблемой, ослабляющей мобильный сигнал в приграничной зоне.



«Фрыдлантский Выбежек является типичным примером такой территории, где рельеф очень пересеченный, а отдельные деревни и их части находятся на расстоянии нескольких километров друг от друга и часто заслонены препятствиями на местности. Это характеристики, которые напрямую влияют на доступность мобильного сигнала, поскольку основным условием доступности сигнала является, по возможности, прямая радиовидимость между терминалом и базовой станцией мобильного оператора», — пояснил Мерава.



По результатам переговора с мобильными операторами некоторые муниципалитеты получат новые базовые станции и другую телекоммуникационную инфраструктуру. В идеале работы должны быть связаны с запланированными строительными проектами муниципалитетов, такими как ремонт тротуаров, освещения или инженерных сетей.



«Обсуждалась возможность софинансирования строительства базовых станций со стороны муниципалитетов и региона, а также возможное использование субсидий. В итоге ČTÚ классифицировала некоторые из этих мест как „белые пятна“. Это базовые населенные пункты, в отношении которых мы наложили на операторов обязательства по постепенному покрытию», — добавил Мерава.



Экстренный вызов 112 должен работать уже сейчас. ČTÚ выступила посредником в переговорах с польскими операторами мобильной связи, чтобы изучить возможность сотрудничества по покрытию приграничных территорий, и в результате не только польские диспетчеры 112, но и их немецкие коллеги пообещали принимать и обрабатывать экстренные вызовы.