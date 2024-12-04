Россияне в Украине уничтожили не только тысячи жизней, но и тысячи книг. Чехия оказала помощь

«Мне жаль говорить, что Россия уже уничтожила тысячи уникальных книг. Они хотят разрушить все украинское наследие», — сказал Усатый. «Теперь контейнер отправится в Киев, ведь благодаря своим размерам он может перемещаться по всей стране и спасать нашу культуру».





Проект Archy стартовал более года назад, и вот готовое мобильное оборудование наконец передано Украине в пражском районе Гостиварж, перед зданием Национальной библиотеки. Archy обошелся в 10,5 миллионов чешских крон и был изготовлен Чешской национальной библиотекой на средства частных спонсоров.



«Мы знаем, что российское вторжение направлено не только на военные и гражданские объекты. Путинская армия целенаправленно атакует украинскую культуру», — сказал министр культуры Мартин Бакса (ODS). По его словам, название, которое переводится как «Ковчег», подходит, поскольку проект сохранит сегодняшнее культурное наследие для будущих поколений.



«В течение лета и предыдущих месяцев мы регулярно обучали наших украинских коллег работе с оборудованием», — сказал Томаш Фолтын, генеральный директор Национальной библиотеки, которая имеет большой опыт в восстановлении и сохранении поврежденных книг. «Мы демонстрировали это во время чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения в 2002 году и несколько месяцев назад на территории северной Моравии», — добавил Фолтын. По его словам, это мобильное рабочее место не имеет аналогов в Европе.



Дана Новотна, эксперт из Национальной библиотеки, показала, чем смогут заниматься ее украинские коллеги на мобильном рабочем месте. Например, это сухая чистка, когда для очистки страниц используется латексная губка, затем лишние кусочки резины сметаются, после чего можно проводить влажную чистку, при этом грязь стекает по каналу.



В другом случае можно отремонтировать разрывы бумаги. «Мы заклеиваем их специальной лентой, на одной стороне которой клей, активируемый теплом. Мы прикладываем ленту и с помощью шпателя, который я разогрела до 130 градусов Цельсия, проглаживаем ее. Лента становится прозрачной», — рассказала она. Внутри мобильной камеры книги также можно подвергать воздействию вакуумной чистки, после чего на них не образуется плесень. Дана Новотна также участвовала в обучении украинских архивистов и передала свои знания нескольким из них в режиме онлайн.



Финансовые средства, предоставленные MND, Фондом Карела Комарека и Либором Винклером, легли в основу проекта «Ковчег». За ней последуют еще два. Тот, что под номером II будет применяться для оцифровки документов, его стоимость составит 12,5 миллионов крон, на данный момент удалось собрать около трех миллионов крон. Реализацией снова займется Национальная библиотека.



Третий будет использоваться для трехмерного сканирования исторических и культурных объектов. Благодаря этому будет создано 3D-изображение предметов, которое сохранится навсегда, даже если реальная модель будет уничтожена. Начало реализации этого проекта запланировано на весну 2025 года, он будет оплачен Фондом Карела Комарека и реализован Национальным музеем.