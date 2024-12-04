Стоимость одного километра пути на электромобиле может отличаться в три раза

Тем не менее, согласно таблице, сравнивающей затраты на 100 километров пути, которая регулярно публикуется Министерством промышленности, электромобили показывают очень хорошие результаты по сравнению с бензиновыми или дизельными автомобилями. Однако это в первую очередь касается тех, кто заряжает их дома.



Большинство домашних хозяйств в настоящее время платят около 6 крон за киловатт-час. Таким образом, если электромобиль расходует в среднем около 15 кВт/ч на 100 километров, стоимость одного пройденного километра составляет около 90 геллеров. На практике значительная часть продаваемых в настоящее время электромобилей потребляет на четверть больше, особенно зимой, но даже в этом случае километр пути будет стоить вполне приемлемые 1,2 кроны.



Это выгодно отличается от автомобилей внутреннего сгорания, где стоимость километра пробега с учетом цен, действовавших в первой половине этого года, составляет от 1,50 до 2,0 кроны для дизельных двигателей и от 2 до 2,50 кроны для бензиновых двигателей.



Но с учетом необходимости общественной зарядки стоимость километра уже возрастает. Самая низкая цена в настоящее время наблюдается при использовании станций с переменным током, где, например, в PRE один киловатт-час стоит 8 крон.



Однако если автомобиль подключен к станции постоянного тока, то за тот же объем энергии (в зависимости от мощности станции) придется заплатить от 11 до 13 крон. Это вдвое дороже, чем при зарядке дома.



Впрочем, зарядка на общественной станции может быть еще дороже. Дамир Дуракович, генеральный директор закупочного альянса Axigon, который предоставляет карты Energocard, принимаемые в сетях PRE и ČEZ и еще в 100 000 зарядных пунктов по всей Европе, отмечает, что сверхбыстрая зарядка UFC в некоторых местах может достигать 18 крон/кВт-ч. «Более того, в случае роуминговой зарядки у операторов партнерских зарядных станций цена может вырасти до 26 крон/кВт-ч, а при зарядке за рубежом — еще выше», — добавляет он.