ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Стоимость одного километра пути на электромобиле может отличаться в три раза
26 декабря 2024
21:00
416
Если владельцы обычных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания обычно заправляются дизельным топливом или бензином по очень схожим ценам у всех национальных операторов АЗС, то при использовании общественных зарядных станций для электромобилей разброс цен за киловатт-час очень велик.
Тем не менее, согласно таблице, сравнивающей затраты на 100 километров пути, которая регулярно публикуется Министерством промышленности, электромобили показывают очень хорошие результаты по сравнению с бензиновыми или дизельными автомобилями. Однако это в первую очередь касается тех, кто заряжает их дома.
Большинство домашних хозяйств в настоящее время платят около 6 крон за киловатт-час. Таким образом, если электромобиль расходует в среднем около 15 кВт/ч на 100 километров, стоимость одного пройденного километра составляет около 90 геллеров. На практике значительная часть продаваемых в настоящее время электромобилей потребляет на четверть больше, особенно зимой, но даже в этом случае километр пути будет стоить вполне приемлемые 1,2 кроны.
Это выгодно отличается от автомобилей внутреннего сгорания, где стоимость километра пробега с учетом цен, действовавших в первой половине этого года, составляет от 1,50 до 2,0 кроны для дизельных двигателей и от 2 до 2,50 кроны для бензиновых двигателей.
Но с учетом необходимости общественной зарядки стоимость километра уже возрастает. Самая низкая цена в настоящее время наблюдается при использовании станций с переменным током, где, например, в PRE один киловатт-час стоит 8 крон.
Однако если автомобиль подключен к станции постоянного тока, то за тот же объем энергии (в зависимости от мощности станции) придется заплатить от 11 до 13 крон. Это вдвое дороже, чем при зарядке дома.
Впрочем, зарядка на общественной станции может быть еще дороже. Дамир Дуракович, генеральный директор закупочного альянса Axigon, который предоставляет карты Energocard, принимаемые в сетях PRE и ČEZ и еще в 100 000 зарядных пунктов по всей Европе, отмечает, что сверхбыстрая зарядка UFC в некоторых местах может достигать 18 крон/кВт-ч. «Более того, в случае роуминговой зарядки у операторов партнерских зарядных станций цена может вырасти до 26 крон/кВт-ч, а при зарядке за рубежом — еще выше», — добавляет он.
Большинство домашних хозяйств в настоящее время платят около 6 крон за киловатт-час. Таким образом, если электромобиль расходует в среднем около 15 кВт/ч на 100 километров, стоимость одного пройденного километра составляет около 90 геллеров. На практике значительная часть продаваемых в настоящее время электромобилей потребляет на четверть больше, особенно зимой, но даже в этом случае километр пути будет стоить вполне приемлемые 1,2 кроны.
Это выгодно отличается от автомобилей внутреннего сгорания, где стоимость километра пробега с учетом цен, действовавших в первой половине этого года, составляет от 1,50 до 2,0 кроны для дизельных двигателей и от 2 до 2,50 кроны для бензиновых двигателей.
Но с учетом необходимости общественной зарядки стоимость километра уже возрастает. Самая низкая цена в настоящее время наблюдается при использовании станций с переменным током, где, например, в PRE один киловатт-час стоит 8 крон.
Однако если автомобиль подключен к станции постоянного тока, то за тот же объем энергии (в зависимости от мощности станции) придется заплатить от 11 до 13 крон. Это вдвое дороже, чем при зарядке дома.
Впрочем, зарядка на общественной станции может быть еще дороже. Дамир Дуракович, генеральный директор закупочного альянса Axigon, который предоставляет карты Energocard, принимаемые в сетях PRE и ČEZ и еще в 100 000 зарядных пунктов по всей Европе, отмечает, что сверхбыстрая зарядка UFC в некоторых местах может достигать 18 крон/кВт-ч. «Более того, в случае роуминговой зарядки у операторов партнерских зарядных станций цена может вырасти до 26 крон/кВт-ч, а при зарядке за рубежом — еще выше», — добавляет он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
26 ДЕКАБРЯ 2024
454
15:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
1073
15:45
20 ДЕКАБРЯ 2024
913
21:00
16 ДЕКАБРЯ 2024
1196
18:30
15 ДЕКАБРЯ 2024
1458
17:00
15 ДЕКАБРЯ 2024
814
16:30
13 ДЕКАБРЯ 2024
1490
15:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1164
17:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1248
10:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1242
15:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1248
11:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1716
21:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1191
19:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
904
19:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
943