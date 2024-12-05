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В этом году искусственный интеллект использовали более 11 процентов чешских компаний
27 декабря 2024
13:00
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В этом году более 11% чешских компаний использовали в своей деятельности технологии искусственного интеллекта, в прошлом году — 5,9%. Искусственный интеллект наиболее распространен на крупных предприятиях с числом сотрудников более 250 человек, где его внедрили 40,5% компаний. Лидирует информационно-коммуникационная деятельность, при этом больше всего отстает строительная отрасль. Это следует из данных Чешского статистического управления.
По словам директора Чешской ассоциации искусственного интеллекта Лукаша Бенцла, 2024 год стал самым важным годом для внедрения искусственного интеллекта для чешских компаний. Основываясь на статистике Чешского статистического управления, опросе Торгово-промышленной палаты и ассоциации, он подсчитал, что максимум четверть компаний используют ИИ, в первую очередь в администрировании.
«Самыми большими препятствиями являются отсутствие культуры экспериментирования, недостаточный акцент на инновациях, недостаток данных и проблемы регулирования», — сказал Бенцл. По его словам, компаниям теперь следует сосредоточиться на углублении знаний и навыков своих сотрудников в работе с ИИ и на более мелких проектах, которые могут принести быстрые результаты. Он ожидал, что темпы трансформации ИИ в чешских компаниях будут быстрее.
«Конечно, важность и преимущества ИИ не нужно объяснять стартапам или крупным организациям. Однако по-прежнему существует большинство малых и средних компаний, которые без необходимости лишают себя возможных преимуществ от внедрения ИИ в свой бизнес», — сказал он. «Зрелость инструментов искусственного интеллекта уже достигла такого уровня, что они могут очень хорошо помочь различным отделам — от обслуживания клиентов до маркетинга», — добавил он.
По данным статистиков, 46,5% компаний используют ИИ в информационно-коммуникационной деятельности, 2,3% — в строительстве и 4,2% — в сфере гостеприимства и общественного питания. В обрабатывающей промышленности около 9,5% компаний используют ИИ, что близко к общему среднему показателю. 22% компаний и организаций используют искусственный интеллект в профессиональной, технической и научной деятельности.
В этом году ИИ также стал чаще использоваться в больницах и других медицинских учреждениях, в основном в графической документации, для структурирования текста и поиска. «ИИ скорее экономит время и проверки, но не находит уникальное заболевание, которое чаще диагностирует врач», — рассказал Ян Кельча, технический директор чешской компании OR-CZ.
По его словам, почти каждая больница и каждый поставщик программного обеспечения работают с ИИ в сфере здравоохранения, и, если он не используется регулярно, они пытаются его протестировать. «В прошлом году ИИ использовали только больничные подразделения, сейчас — почти большинство. Однако проблемой по-прежнему остаются отсутствие платежных кодов и программ проверки», — отметил он.
«Самыми большими препятствиями являются отсутствие культуры экспериментирования, недостаточный акцент на инновациях, недостаток данных и проблемы регулирования», — сказал Бенцл. По его словам, компаниям теперь следует сосредоточиться на углублении знаний и навыков своих сотрудников в работе с ИИ и на более мелких проектах, которые могут принести быстрые результаты. Он ожидал, что темпы трансформации ИИ в чешских компаниях будут быстрее.
«Конечно, важность и преимущества ИИ не нужно объяснять стартапам или крупным организациям. Однако по-прежнему существует большинство малых и средних компаний, которые без необходимости лишают себя возможных преимуществ от внедрения ИИ в свой бизнес», — сказал он. «Зрелость инструментов искусственного интеллекта уже достигла такого уровня, что они могут очень хорошо помочь различным отделам — от обслуживания клиентов до маркетинга», — добавил он.
По данным статистиков, 46,5% компаний используют ИИ в информационно-коммуникационной деятельности, 2,3% — в строительстве и 4,2% — в сфере гостеприимства и общественного питания. В обрабатывающей промышленности около 9,5% компаний используют ИИ, что близко к общему среднему показателю. 22% компаний и организаций используют искусственный интеллект в профессиональной, технической и научной деятельности.
В этом году ИИ также стал чаще использоваться в больницах и других медицинских учреждениях, в основном в графической документации, для структурирования текста и поиска. «ИИ скорее экономит время и проверки, но не находит уникальное заболевание, которое чаще диагностирует врач», — рассказал Ян Кельча, технический директор чешской компании OR-CZ.
По его словам, почти каждая больница и каждый поставщик программного обеспечения работают с ИИ в сфере здравоохранения, и, если он не используется регулярно, они пытаются его протестировать. «В прошлом году ИИ использовали только больничные подразделения, сейчас — почти большинство. Однако проблемой по-прежнему остаются отсутствие платежных кодов и программ проверки», — отметил он.
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