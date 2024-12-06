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С 28 декабря можно будет продавать только электронику с зарядным устройством USB-C

Новости 420on
28 декабря 2024
15:00
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С субботы вся новая портативная электроника, продаваемая в Европейском Союзе, должна иметь порт для зарядки USB-C. Таким образом, потребителям не потребуются различные зарядные устройства для своих смартфонов, планшетов, камер, наушников, игровых приставок и других портативных электронных устройств малого и среднего размера. Об этом заявил Европарламент в своем заявлении в пятницу.
Потребители также могут отказаться от получения нового зарядного устройства с каждым приобретенным устройством. Европейский парламент и государства-члены приняли соответствующее законодательство в 2022 году. Те же правила будут применяться и к ноутбукам, но только с 28 апреля 2026 года. Устройства, которые слишком малы, чтобы содержать порт USB-C, освобождаются от регулирования. К ним относятся, например, умные часы.

Анна Каваццини, председатель комитета Европейского парламента по внутреннему рынку и защите потребителей, заявила, что внедрение единого зарядного устройства является решающим шагом на пути к удобству потребителей и экологической ответственности.

«Цель этих правил — решить проблему тонн отходов, образующихся каждый год из-за выбрасывания зарядных устройств, и сэкономить домохозяйствам ЕС примерно 250 миллионов евро (6,3 миллиарда крон) за счет исключения ненужных покупок зарядных устройств каждый год». — сказал Каваццини. Европейский парламент будет внимательно следить за тем, как производители адаптируются к изменениям.

Производители электронных устройств во главе с американской компанией Apple уже давно сопротивляются усилиям ЕС по стандартизации технологии зарядки, пишет Euronews. Решение существенно затрагивает, в частности, Apple, которая использует для своих устройств собственный адаптер под названием Lightning. Но уже перешел на USB-C для новых устройств. Первоначально Apple оспорила правила, сославшись на опасения по поводу негативного воздействия на инновации.

Аналогичные правила, как и в ЕС, действуют и в Индии, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Все смартфоны и планшеты в Индии должны иметь порт USB-C. Великобритания и Турция также рассматривают возможность введения единого порта зарядки USB-C.
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