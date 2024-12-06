ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
С 28 декабря можно будет продавать только электронику с зарядным устройством USB-C
28 декабря 2024
15:00
578
С субботы вся новая портативная электроника, продаваемая в Европейском Союзе, должна иметь порт для зарядки USB-C. Таким образом, потребителям не потребуются различные зарядные устройства для своих смартфонов, планшетов, камер, наушников, игровых приставок и других портативных электронных устройств малого и среднего размера. Об этом заявил Европарламент в своем заявлении в пятницу.
Потребители также могут отказаться от получения нового зарядного устройства с каждым приобретенным устройством. Европейский парламент и государства-члены приняли соответствующее законодательство в 2022 году. Те же правила будут применяться и к ноутбукам, но только с 28 апреля 2026 года. Устройства, которые слишком малы, чтобы содержать порт USB-C, освобождаются от регулирования. К ним относятся, например, умные часы.
Анна Каваццини, председатель комитета Европейского парламента по внутреннему рынку и защите потребителей, заявила, что внедрение единого зарядного устройства является решающим шагом на пути к удобству потребителей и экологической ответственности.
«Цель этих правил — решить проблему тонн отходов, образующихся каждый год из-за выбрасывания зарядных устройств, и сэкономить домохозяйствам ЕС примерно 250 миллионов евро (6,3 миллиарда крон) за счет исключения ненужных покупок зарядных устройств каждый год». — сказал Каваццини. Европейский парламент будет внимательно следить за тем, как производители адаптируются к изменениям.
Производители электронных устройств во главе с американской компанией Apple уже давно сопротивляются усилиям ЕС по стандартизации технологии зарядки, пишет Euronews. Решение существенно затрагивает, в частности, Apple, которая использует для своих устройств собственный адаптер под названием Lightning. Но уже перешел на USB-C для новых устройств. Первоначально Apple оспорила правила, сославшись на опасения по поводу негативного воздействия на инновации.
Аналогичные правила, как и в ЕС, действуют и в Индии, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Все смартфоны и планшеты в Индии должны иметь порт USB-C. Великобритания и Турция также рассматривают возможность введения единого порта зарядки USB-C.
Анна Каваццини, председатель комитета Европейского парламента по внутреннему рынку и защите потребителей, заявила, что внедрение единого зарядного устройства является решающим шагом на пути к удобству потребителей и экологической ответственности.
«Цель этих правил — решить проблему тонн отходов, образующихся каждый год из-за выбрасывания зарядных устройств, и сэкономить домохозяйствам ЕС примерно 250 миллионов евро (6,3 миллиарда крон) за счет исключения ненужных покупок зарядных устройств каждый год». — сказал Каваццини. Европейский парламент будет внимательно следить за тем, как производители адаптируются к изменениям.
Производители электронных устройств во главе с американской компанией Apple уже давно сопротивляются усилиям ЕС по стандартизации технологии зарядки, пишет Euronews. Решение существенно затрагивает, в частности, Apple, которая использует для своих устройств собственный адаптер под названием Lightning. Но уже перешел на USB-C для новых устройств. Первоначально Apple оспорила правила, сославшись на опасения по поводу негативного воздействия на инновации.
Аналогичные правила, как и в ЕС, действуют и в Индии, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Все смартфоны и планшеты в Индии должны иметь порт USB-C. Великобритания и Турция также рассматривают возможность введения единого порта зарядки USB-C.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
27 ДЕКАБРЯ 2024
544
21:00
26 ДЕКАБРЯ 2024
1421
16:30
26 ДЕКАБРЯ 2024
1126
15:00
24 ДЕКАБРЯ 2024
1319
15:45
20 ДЕКАБРЯ 2024
962
21:00
16 ДЕКАБРЯ 2024
1249
18:30
15 ДЕКАБРЯ 2024
1722
17:00
15 ДЕКАБРЯ 2024
1063
16:30
13 ДЕКАБРЯ 2024
1531
15:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
1204
17:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1498
10:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1270
15:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1497
11:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1982
21:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1244