С 28 декабря можно будет продавать только электронику с зарядным устройством USB-C

Потребители также могут отказаться от получения нового зарядного устройства с каждым приобретенным устройством. Европейский парламент и государства-члены приняли соответствующее законодательство в 2022 году. Те же правила будут применяться и к ноутбукам, но только с 28 апреля 2026 года. Устройства, которые слишком малы, чтобы содержать порт USB-C, освобождаются от регулирования. К ним относятся, например, умные часы.



Анна Каваццини, председатель комитета Европейского парламента по внутреннему рынку и защите потребителей, заявила, что внедрение единого зарядного устройства является решающим шагом на пути к удобству потребителей и экологической ответственности.



«Цель этих правил — решить проблему тонн отходов, образующихся каждый год из-за выбрасывания зарядных устройств, и сэкономить домохозяйствам ЕС примерно 250 миллионов евро (6,3 миллиарда крон) за счет исключения ненужных покупок зарядных устройств каждый год». — сказал Каваццини. Европейский парламент будет внимательно следить за тем, как производители адаптируются к изменениям.



Производители электронных устройств во главе с американской компанией Apple уже давно сопротивляются усилиям ЕС по стандартизации технологии зарядки, пишет Euronews. Решение существенно затрагивает, в частности, Apple, которая использует для своих устройств собственный адаптер под названием Lightning. Но уже перешел на USB-C для новых устройств. Первоначально Apple оспорила правила, сославшись на опасения по поводу негативного воздействия на инновации.



Аналогичные правила, как и в ЕС, действуют и в Индии, которая является вторым по величине рынком смартфонов в мире. Все смартфоны и планшеты в Индии должны иметь порт USB-C. Великобритания и Турция также рассматривают возможность введения единого порта зарядки USB-C.