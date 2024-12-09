Почти половина людей хотят общаться с властями в электронном виде. Время от времени четверть пользуются этой опцией

Электронное общение с властями пока не слишком распространено и популярно — две пятых людей вообще не используют эту возможность. Это следует из опроса, подготовленного изданием Median для Radiozhurnál. В середине декабря прошлого года участие приняли более тысячи человек старше 18 лет.



Четверть опрошенных заявили, что только иногда подают заявления в электронном виде, а пятая — максимум несколько раз в год. Если посмотреть на противоположный конец шкалы — два процента людей общаются с властями по телефону или компьютеру практически каждый день.



Но это может измениться в будущем. Почти половина респондентов заявили, что хотели бы больше использовать онлайн-общение, в том числе это касается и электронных документов.



«Электронной связью и электронными документами чаще пользуются молодые респонденты в возрасте до 44 лет, люди с высшим образованием и люди, живущие в крупных городах с населением более ста тысяч человек», — объясняет Войтех Дуфек из Median.



Однако есть еще оставшиеся 51 процент людей, которые не рассматривают частый вариант общения с чиновниками.



В этом году, например, с пособиями по болезни должно быть проще. Администрация социального обеспечения Чехии также с Нового года хочет перевести в онлайн выплату пособий по уходу за маленькими детьми. По словам Мариана Юречки из KDU-ČSL, министра труда и социальных дел, в ведении которого находится администрация, система полностью оцифрована.



С февраля вы сможете оформить онлайн 114 различных заявлений, находящихся в ведении Минтуда



«Сообщение о потере ваших документов, а также, например, сообщение о рождении ребенка, возмещение имущественного ущерба в случае пожара и тому подобное, мы готовы расширить эти услуги», — перечисляет чиновник.



На Транспортный портал также добавят десятки функций, таких как уведомления о действительности техосмотра, водительского удостоверения или штампа.



Однако необходимо напомнить, что у правительства есть обязательства по оцифровке госуслуг и первоначальная дата завершения, то есть февраль 2025 года, была пропущена. Вместо этого в декабре прошлого года кабинет министров протолкнул через Палату депутатов отсрочку на два года, то есть до 2027 года.



Ожидается, что цифровизация строительных процедур, о которой часто говорили в прошлом году, начнется в январе 2028 года. Оппозиция критикует отсрочку выполнения обязательства. Например, по мнению депутата Роберта Краличека от движения ANO, это доказывает, что правительство не знает, как координировать цифровизацию.



«Почему они откладывают на два года этот основной закон, такую ​​цифровую конституцию, которую они, кстати, вместе с нами утвердили в последний избирательный период?» — комментирует Краличек.



Если отсрочка будет одобрена Сенатом и президентом, движение рассмотрит конституционную жалобу.