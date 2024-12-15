Изменения в 2025 году: регистрация в центре занятости будет осуществляться онлайн

Однако теперь люди смогут зарегистрироваться в качестве безработных через интернет, не обращаясь лично.



Одновременно с этим они смогут подать заявление на получение пособия по безработице. Однако условием является наличие электронного удостоверения личности. Это, например, данные, с помощью которых люди входят в свой электронный банк, eObčankа или мобильный ключ eGovernment.



«И это все. Если вам нужно предоставить подтверждение каких-то документов, вам не придется их кропотливо сканировать, просто загрузите их фотографию в приложение», — резюмировали в министерстве.



До сих пор в режиме онлайн можно было подать заявление на получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца. Кроме того, в режиме онлайн можно оформить больничный лист.



С нового года администрация начнет принимать заявления от лечащих врачей и работодателей в электронном виде. Речь идет о страховании по болезни, включая пособия по беременности и родам и длительному уходу и компенсации по отцовству и материнству. Все это обрабатывается в приложении под названием eDávky.

Те, кто не будет готов к цифровой коммуникации с января, могут использовать бумажную форму, как и раньше.