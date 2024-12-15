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Изменения в 2025 году: регистрация в центре занятости будет осуществляться онлайн
5 января 2025
18:00
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Увольнение с работы — не очень радостная новость для большинства людей, но все дополнительно осложняется административным бременем, например, необходимостью стоять в очередях в центре занятости.
Однако теперь люди смогут зарегистрироваться в качестве безработных через интернет, не обращаясь лично.
Одновременно с этим они смогут подать заявление на получение пособия по безработице. Однако условием является наличие электронного удостоверения личности. Это, например, данные, с помощью которых люди входят в свой электронный банк, eObčankа или мобильный ключ eGovernment.
«И это все. Если вам нужно предоставить подтверждение каких-то документов, вам не придется их кропотливо сканировать, просто загрузите их фотографию в приложение», — резюмировали в министерстве.
До сих пор в режиме онлайн можно было подать заявление на получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца. Кроме того, в режиме онлайн можно оформить больничный лист.
С нового года администрация начнет принимать заявления от лечащих врачей и работодателей в электронном виде. Речь идет о страховании по болезни, включая пособия по беременности и родам и длительному уходу и компенсации по отцовству и материнству. Все это обрабатывается в приложении под названием eDávky.
Те, кто не будет готов к цифровой коммуникации с января, могут использовать бумажную форму, как и раньше.
Одновременно с этим они смогут подать заявление на получение пособия по безработице. Однако условием является наличие электронного удостоверения личности. Это, например, данные, с помощью которых люди входят в свой электронный банк, eObčankа или мобильный ключ eGovernment.
«И это все. Если вам нужно предоставить подтверждение каких-то документов, вам не придется их кропотливо сканировать, просто загрузите их фотографию в приложение», — резюмировали в министерстве.
До сих пор в режиме онлайн можно было подать заявление на получение пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца. Кроме того, в режиме онлайн можно оформить больничный лист.
С нового года администрация начнет принимать заявления от лечащих врачей и работодателей в электронном виде. Речь идет о страховании по болезни, включая пособия по беременности и родам и длительному уходу и компенсации по отцовству и материнству. Все это обрабатывается в приложении под названием eDávky.
Те, кто не будет готов к цифровой коммуникации с января, могут использовать бумажную форму, как и раньше.
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