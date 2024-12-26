Правительство Чехии предложило рецепт, как лучше подготовить людей к войне и кризисам

Несмотря на то, что возобновлять преподавание военной подготовки не планируется, правительство хочет усилить подготовку преподавателей в университетах, чтобы они знали, как информировать детей об угрозах, как им противостоять, где спрятаться во время нападения или как лечить травмы. В то же время государство должно оказывать большую поддержку физкультурным и оборонным объединениям.





Концепция была подготовлена Министерством обороны, которое отмечает в тексте, что обучение кризисному управлению в школах недостаточно, а обучение взрослых практически отсутствует. «Отсутствует также комплексная система обучения для других избранных групп, а именно для работников государственной администрации, выборных представителей в местных органах власти и парламенте, а также членов правительства», — говорится в концепции. Согласно материалу, чешские компании также не готовы к возможной экономической мобилизации.





Генерал-майор запаса Франтишек Мичанек считает, что проблема носит долгосрочный характер, поскольку государство 30 лет назад отказалось от подготовки населения к кризисам и сосредоточилось на создании комплексной системы спасения — профессиональной армии, пожарных и полиции.





По его мнению, в Чехии эта система работает хорошо. «Но если бы случился более серьезный кризис, государственная администрация и местные власти не знали бы, что делать. Со времен революции к этому никто не прикасался», — сказал Мичанек.





«У нас много запрещенных слов»





Он добавил, что подготовка педагогов к обучению навыкам, необходимым для защиты государства, по сути, отсутствует. «Мы уперлись в то, что в предыдущей концепции было сказано, что мы должны этому учить, но де-факто это не делается», — отметил Мичанек. По его мнению, было бы целесообразно вернуться к одному предмету, пусть даже он не будет называться начальной военной подготовкой, которая вызывает негативные образы у старшего поколения. «К сожалению, у нас много запрещенных слов, но внешний мир на этом не играет. Если бы у Украины не было готовых резервов, ее давно бы не было. Как и Израиля», — отметил генерал в отставке.





Однако ни Министерство обороны, ни Министерство образования не хотят восстанавливать оборонное образование. Навыки выживания в условиях кризиса должны прививаться школьникам и студентам преподавателями других предметов, таких как физкультура, гражданское воспитание или здоровый образ жизни. Проблема в том, что учителя не готовы к этому, несмотря на то, что Министерство обороны уже несколько лет проводит для них специальные курсы.





В будущем от нехватки преподавателей должны помочь педагогические факультеты, которые будут лучше готовить молодых учителей. Первой попыткой должен стать курс по обороне и безопасности, который в ближайшие дни откроет педагогический факультет Карлова университета в сотрудничестве с армией. Это пилотный проект, и если он окажется успешным, мы предложим его другим педагогическим факультетам, сказал Ян Йиреш, старший директор отдела оборонной политики Министерства обороны, который подготовил новую концепцию.





Совместно с МВД Министерство обороны также подготовит материалы и методику для регионов, муниципалитетов и школ о том, что делать в кризисных ситуациях. Однако, по словам Йиреша, они не пойдут по пути Швеции, где государство разработало подробную брошюру о том, где можно спрятаться во время нападения или что нужно собрать в убежище. «Нам приходится постоянно балансировать между тем, чтобы донести до людей какую-то информацию, и тем, чтобы не допустить ее неправильного толкования и паники. В Швеции никто не возражает против того, чтобы в почтовом ящике лежала листовка, рассказывающая о том, как вести себя в случае ядерной войны, но здесь дело обстоит иначе», — сказал он.