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Приложением eDoklady теперь можно воспользоваться на почте или на выборах

Новости и статьи
9 января 2025
21:00
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С этого года мобильное удостоверение личности можно предъявлять в почтовых отделениях, банках, у нотариусов и судебных приставов, в школах, страховых компаниях и посольствах Чехии. Люди также могут предъявлять свои электронные документы на избирательных участках. За первый год приложение скачали около 577 400 человек.
Заместитель премьер-министра Мариан Юречка (KDU-ČSL), который отвечает за цифровизацию после ухода «Пиратов» из правительства, заявил об этом на пресс-конференции. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) отметил, что тот факт, что «Пираты» потерпели неудачу в процедуре цифрового строительства, не означает, что процесс провалился. Оцифровка идет полным ходом, и каждый месяц добавляются новые функции. 

«Это действительно сервис, который гарантирует абсолютно безопасное и не поддающееся фальсификации подтверждение личности. Все, что вам нужно, — это смартфон», — сказал Юречка. Он добавил, что после загрузки приложения необходимо войти в систему, используя электронную идентификацию, например банковскую. Кроме того, человек может посмотреть в истории, где он уже подтвердил свою личность в цифровом виде. Пока обязательство иметь с собой пластиковое удостоверение личности остается в силе, но электронное удостоверение личности является альтернативой. По словам Юречки, необходимо расширить сферу применения и в скором времени загрузить также водительские права и удостоверения инвалидов.

«Оцифровка идет вперед крупными шагами, и граждане могут видеть это в своей повседневной жизни. Тот факт, что „Пиратам“ не удалось оцифровать процедуру строительства, не означает, что цифровизация провалилась. Оцифровка в целом проходит успешно, и каждый месяц мы запускаем новые функции», — сказал Фиала на пресс-конференции после заседания правительства.
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