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Кибератака на словацкий кадастр могла быть совершена из Украины, предполагают министры

Новости и статьи
10 января 2025
15:00
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За кибератакой на словацкий земельный кадастр в минувшее воскресенье могли стоять злоумышленники из Украины, заявили министры сельского хозяйства и внутренних дел Словакии Рихард Такач и Матуш Шутай Ешток после заседания совета национальной безопасности, на котором рассматривалось это дело. По их словам, кадастр, который подвергся крупнейшему в истории Словакии нападению, может постепенно возобновить работу на следующей неделе.
Братислава сейчас находится в состоянии разногласий с Киевом из-за решения Украины не продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию. Украина сопротивляется российской вооруженной агрессии с 2022 года, и теперь премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает украинской стороне ответными мерами в связи со срывом транзита.

Приостановка работы земельного реестра, который собирает данные о праве собственности и других правах на недвижимость, нанесла ущерб рынку страны и ипотечному кредитованию.

«Ни один гражданин, ни одно юридическое лицо не потеряет свою недвижимость», — сказал Такач. 

Он заявил, что Россия недавно столкнулась с подобным инцидентом и что эти кибератаки могли быть проведены с территории Украины.

Из заявлений Такача и Шутая Эштока также следует, что отдельные кадастровые отделы в районных управлениях могут постепенно начать возобновлять свою деятельность в ближайшие дни. По словам властей, кибератака была проведена на техническую инфраструктуру.

Власти Словакии подтвердили факт атаки в начале этой недели, но только спустя несколько дней. Первоначально они сообщили о техническом сбое или неизбежных корректировках в информационных системах.

В последние дни в ответ на закрытие земельного кадастра словацкая оппозиция призвала Шутая Эштока уйти с поста министра, отвергнув его аргументы в пользу того, что Министерство внутренних дел не несет ответственности за деятельность Управления геодезии, картографии и кадастра.
Словакия недвижимость киберпреступность
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