Братислава сейчас находится в состоянии разногласий с Киевом из-за решения Украины не продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию. Украина сопротивляется российской вооруженной агрессии с 2022 года, и теперь премьер-министр Словакии Роберт Фицо угрожает украинской стороне ответными мерами в связи со срывом транзита.



Приостановка работы земельного реестра, который собирает данные о праве собственности и других правах на недвижимость, нанесла ущерб рынку страны и ипотечному кредитованию.



«Ни один гражданин, ни одно юридическое лицо не потеряет свою недвижимость», — сказал Такач.



Он заявил, что Россия недавно столкнулась с подобным инцидентом и что эти кибератаки могли быть проведены с территории Украины.



Из заявлений Такача и Шутая Эштока также следует, что отдельные кадастровые отделы в районных управлениях могут постепенно начать возобновлять свою деятельность в ближайшие дни. По словам властей, кибератака была проведена на техническую инфраструктуру.





Власти Словакии подтвердили факт атаки в начале этой недели, но только спустя несколько дней. Первоначально они сообщили о техническом сбое или неизбежных корректировках в информационных системах.



В последние дни в ответ на закрытие земельного кадастра словацкая оппозиция призвала Шутая Эштока уйти с поста министра, отвергнув его аргументы в пользу того, что Министерство внутренних дел не несет ответственности за деятельность Управления геодезии, картографии и кадастра.