Дочь отправила картинки в TikTok, а отец лишился почти 100 000 крон

Их случай произошел перед Рождеством прошлого года. «Когда я открыл свою почту, то увидел множество фактур от Apple. И вижу счет за TikTok — один, два, три счета, всего я насчитал 75 платежей», — описывает свой ужас Полах.



Сначала он подумал, что это какая-то ошибка или мошенничество, потому что за одни выходные с его счета утекло почти 100 000 крон. «Я вошел в банк и увидел, что с кредитной карты списаны все средства до нуля», — сказал Полах, добавив, что он никогда не авторизировал подобные платежи.



Только после выходных выяснилось, что покупки совершала его дочь Линда со своего iPhone. Кредитная карта г-на Полаха на самом деле была связана с семейным аккаунтом в системе Apple.



«Я случайно увидела тиктокера, который меня очень повеселил. Он был забавным, оказался словаком и стримил видеоигры. Он даже предлагал поиграть с ним, и я отправляла ему подарки, чтобы его поддержать», — призналась Линда.



TikTok позволяет поддерживать прямые трансляции ваших любимых авторов в виде стикеров, которые покупаются за валюту под названием TikTok Coin. Восемь виртуальных монет, которые действительны только в этой социальной сети, можно купить примерно за пять крон.



Затем пользователь отправляет стримерам изображения, стоимость которых может достигать 15 000 монет TikTok Coin. Так что достаточно отправить пару красивых картинок, и вы можете потратить тысячи крон, а в худшем случае даже десятки тысяч.



Даже взрослые могут не осознавать, сколько денег здесь фигурирует. «Я знала, что это настоящие деньги, но в тот момент я не понимала, сколько именно я трачу», — говорит Линда.



Между тем ее родители даже не подозревали, что у нее на телефоне есть TikTok. В правилах и условиях социальной сети указано, что им не могут пользоваться дети младше 13 лет, и утверждается, что сервис активно ищет и блокирует аккаунты юных пользователей.



Но, к сожалению, обычно TikTok — как и другими социальными сетями — пользуются дети гораздо младше. «У многих детей в школе есть TikTok. А когда у них его нет, они пользуются, например Snapchat, Instagram или YouTube», — рассказывает Линда о том, как ее сверстники ведут себя в школе.



Деньги действительно списывались с ее телефона, несмотря на то что г-н Полах настроил свой телефон на подтверждение всех транзакций дочери. На самом деле ряд национальных банков для удобства своих клиентов теперь используют интеллектуальную проверку онлайн-платежей по картам на основе рисков.





Это так называемая аутентификация на основе рисков — технология, которая использует передовые алгоритмы для оценки необходимости аутентификации. «Платежи, которые наша система оценивает как низкорисковые, не требуют аутентификации, вы выводите деньги сразу же. Часто можно обойтись без верификации в популярных интернет-магазинах, при бронировании автобусных билетов и т.д.», — сообщает, например, ČSOB на своем сайте.



Кроме того, AirBank отмечает, что все зависит от того, поддерживает ли торговая точка технологию 3D Secure.



«Большинство надежных продавцов используют эту защиту. В этом случае вам все равно придется подтвердить оплату картой онлайн. Если точка не поддерживает 3D Secure, вы сможете провести платеж без необходимости дополнительного подтверждения», — говорится на сайте банка.



Так что, к сожалению, в наши дни нередки случаи, когда финансы уходят с карты даже без подтверждения.



«Я был ужасно зол, и, конечно, во мне кипел адреналин. И я сразу же начал придумывать, как вернуть свои деньги», — не скрывал возмущения Полах.



Он обратился с жалобой сначала в Apple, а затем в банк. И банк действительно удовлетворил претензии и постепенно вернул ему все.



Хотя средства были возвращены, для Линды эта история не имела счастливого конца. «Из-за того, что я отправляла подарки на TikTok, мне запретили пользоваться мобильным телефоном и социальными сетями, и у меня стало больше работы по дому», — рассказала Линда о том, как наказали ее родители.



Эксперты согласны с тем, что социальные сети — это большой риск для подростков. «Они пытаются использовать различные уловки, чтобы заставить нас оставаться там дольше, и продавать нам различные товары, а для этого им нужны разные алгоритмы и системы рекомендаций, поэтому социальная сеть смотрит, что мне нравится, как она может удержать меня дольше, а затем, возможно, на основе того, что мне нравится, вытягивает из меня какую-то оплату», — предупреждает Мартин Кожишек, специалист по интернет-безопасности в CZ.NIC.



Согласно предыдущим исследованиям, дети проводят в социальных сетях от двух до пяти часов в день. Больше всего их привлекает TikTok, за ним следуют Instagram и YouTube. Они часто заходят в социальные сети в гораздо более раннем возрасте, чем положено.



Эксперты говорят, что это вызывает тревогу, потому что большинство родителей даже не осознают всех рисков, которые таятся в сетях. «Дети очень часто сталкиваются с травлей в социальных сетях, очень часто сравнивают себя с другими, и это приводит к большим психологическим проблемам, потому что им кажется, что весь мир совершенен, самый лучший, идеальный, а они недостаточно хороши, не соответствуют этому», — говорит Хана Петракова, руководитель службы консультирования по электронной почте на Линии безопасности.



«Хорошо бы спрашивать детей не только о том, что было в школе, но и о том, как это было в интернете, и дети будут доверять вам, что они пережили или кого они смотрят, что является очень ценной информацией для вас как для родителя», — заключает специалист по интернет-безопасности.