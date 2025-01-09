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Клиентов Raiffeisenbank раздражает калькулятор углеродного следа

Новости 420on
22 января 2025
09:00
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«В прошлом месяце ваш углеродный след составил 751 килограмм углекислого газа, из которых 166,8 килограмма пришлось на покупку одежды, а 92,4 килограмма — на вопросы, связанные с арендой и жильем». Именно такое сообщение недавно стало появляться у сотен тысяч людей в интернет-банке Raiffeisenbank.
Многие из них были возмущены этим и начали подумывать о переходе в другой банк. Но банк оправдывается, говоря, что большинство людей оценили нововведение. Тем не менее Raiffeisenbank позволит отключить эту функцию. Другие финансовые учреждения рассматривают возможность подобного шага.

«Raiffeisenbank может объяснить мне, почему в мобильном приложении банка есть калькулятор углеродного следа? Кто их об этом просил? И почему они насчитали 101,5 килограмма CO2, когда мы только заплатили налоговый аванс? Отныне мы везде будем платить только наличными», — пожаловался один из клиентов банка в сети X.

«Кто-нибудь, пожалуйста, порекомендуйте банк с аналогичным функциональным мобильным банкингом и без попыток обучения», — сказал другой. Еще один клиент задался вопросом, почему его банк подсчитывает его углеродный след, когда он покупает ваучер на проезд в общественном транспорте.

Есть и другие подобные критические замечания. Людей беспокоит, что банк пытается их просветить, а также то, что он использует для этого данные об их покупках.

Но в Raiffeisenbank говорят, что реакция клиентов на введение калькулятора была положительной. «Мы добавили эту опцию в мобильный банк в ответ на их пожелания. Лишь в единичных случаях мы столкнулись с негативной реакцией», — сказала пресс-секретарь банка Тереза Кайзершотова.

Тем не менее банк будет вносить изменения. «В конце января мы введем возможность отключения этой услуги прямо в мобильном приложении», — добавила пресс-секретарь.

На своем сайте Raiffeisenbank показывает клиентам свой углеродный след, чтобы они могли лучше определиться, где и что они хотят купить. «В то же время мы хотим поддержать устойчивое будущее конкретными шагами. Для того чтобы наши клиенты также могли активно содействовать устойчивому развитию, мы предлагаем отображение углеродного следа при совершении сделок», — говорится на сайте.

Что касается расчета, то, по словам представителей банка, он является лишь приблизительным: «Он рассчитывается на основе среднего уровня выбросов для данной категории товаров и услуг и стоимости транзакции, говорится на сайте. Он также учитывает различные регионы, уровень цен и структуру энергопотребления в каждой стране».

Другие банки пока не предлагают подобную функцию. Но некоторые из них рассматривают возможность создания чего-то подобного. «На данный момент у нас ее нет, но мы не исключаем, что она будет введена», — сказал Петр Плочек из UniCredit Bank.

«Конечно, мы рассматриваем углеродный след как ключевую тему, которая заслуживает нашего внимания и внимания наших клиентов. Мы осознаем ее важность и поэтому активно занимаемся ею», — добавила Моника Горжинкова из ČSOB.

Она напомнила, что банк предлагает углеродный калькулятор на своем сайте. «Однако в настоящее время мы считаем, что прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги в направлении более глубокой интеграции углеродного следа, необходимо заложить прочный фундамент в области образования и осведомленности», — отметила Горжинкова.

По словам пресс-секретаря Филипа Грубог, в настоящее время Česká spořitelna не планирует массово предлагать такую услугу. «Однако, особенно среди корпоративных клиентов, мы отмечаем растущий интерес к анализу, связанному с углеродным следом их бизнеса», — сказал он.
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