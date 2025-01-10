В некоторых строительных управлениях уже работает цифровизация процессов

С начала февраля все строительные органы получат возможность подключиться к этому интерфейсу. Министр регионального развития Петр Кулганек заявил в социальной сети X, что хотел бы использовать следующие десять дней для устранения проблем и получения обратной связи.



Новая технология позволит должностным лицам по контролю за зданиями связать информационные системы с локальными системами, которые использовались до июля прошлого года. Подключение является добровольным, и работники могут выбирать, какую систему они будут использовать. В настоящее время соединение систем осуществляется в Рокицанах Пльзеньского края. Глава строительного управления Радка Янова сообщила, что система все еще находится на этапе тестирования и пока не полностью функциональна. Зденек Маршалек, ИТ-специалист мэрии Рокицаны, добавил, что подключение во всех офисах в Чешской Республике не должно быть проблемой, а настройка — дело нескольких дней. Для обычных пользователей изменения будут минимальными.