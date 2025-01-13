Мужчина выдавал себя за девушку на сайтах знакомств. Потом он выманил у женихов 500 000 крон

Теплицким полицейским удалось зарегистрировать в общей сложности 13 жертв, которых «Наталка» лишила в сумме 537 000 чешских крон.



«Он знакомился с мужчинами как на сайтах знакомств, так и на Facebook, рассылая запросы на дружбу», — говорит пресс-секретарь полиции Илона Газдошова.



«Мужчинам, которые начинали переписываться с вымышленной девушкой, он писал, что любит их и хочет с ними встретиться. Затем под разными предлогами он требовал прислать деньги, например, на еду или кредит», — сказала пресс-секретарь.



Чтобы повысить доверие к себе, мошенник отправлял мужчинам фото и видео девушек, скачанные из Интернета.



«Он также придумывал историю о том, что девушка является сотрудником банка и поможет мужчине получить деньги, которые находятся под угрозой. Некоторые мужчины затем отправляли ему средства со своих счетов по различным ссылкам», — добавила Илона Газдошова.



По ее словам, тринадцать задокументированных случаев могут быть далеко не окончательной цифрой. «Можно предположить, что это лишь часть жертв. Кроме того, мошенник был не новичком в этом деле, несмотря на свой молодой возраст, он уже дважды был осужден за подобные действия», — добавила пресс-секретарь.



Мошенничество в Чехии идет полным ходом

Моряки, солдаты и врачи. Аферисты выдают себя за кого угодно в сетях. Антивирусная компания Avast ранее предупреждала, что Чехия — одна из стран, наиболее часто подвергающихся атакам кибермошенников. Но ситуация еще хуже в Словакии, где наши восточные соседи возглавляют список.



«Мошенничество на свиданиях заключается в том, что злоумышленник устанавливает с жертвой фиктивные любовные отношения. Для этого преступники используют фальшивую онлайн-личность, чтобы вызвать необходимое доверие у своего собеседника», — описывает наиболее распространенный сценарий аферы на свиданиях Павел Климеш из пресс-службы Avast.



Их цель ясна — они пытаются получить деньги или достаточно личной информации от доверчивых людей, чтобы украсть их личные данные.



По словам экспертов по безопасности, они используют множество методов обмана своих жертв: от catfishing (создание фиктивной онлайн-персоны) в приложениях для знакомств в надежде убедить жертву отправить им деньги до использования вредоносных PDF-файлов в качестве способа взлома мобильных устройств для получения доступа к ценной информации.



Наибольшему риску в этом отношении подвергаются местные пользователи. Чехия занимает шестое место среди стран, куда чаще всего метят киберпреступники. Еще более серьезная ситуация сложилась в Словакии, которая занимает первое место.



Страны, где любовные мошенники совершают большинство атак

1. Словакия

2. Германия

3. Венгрия

4. Дания

5. Бельгия

6. Чехия

7. Люксембург

8. Австрия

9. Словения

10. Польша

11. Норвегия

12. Швейцария

13. Финляндия

14. Швеция

15. Нидерланды

16. Франция

17. Португалия

18. Мальта

19. Канада

20. Тунис



Как не попасться на удочку?

Полиция регулярно предупреждает, что риски онлайн-знакомств касаются как детей, так и взрослых. Как правило, речь идет об аферистах, которые пытаются вымогать деньги у доверчивых людей под видом влюбленности.



В рамках профилактической кампании по защите счетов своих клиентов компания Česká spořitelna ранее опубликовала методы, часто используемые в так называемых любовных аферах:





Реактивная осведомленность: злоумышленник знает, как обращаться с личными данными, которые вы даже не подозреваете, что раскрыли. Он также шпионит в социальных сетях. Это начинает создавать ощущение доверия и близости.





Эмоциональный шантаж: сопровождается трогательной историей. Это может быть война, смерть любимого человека, развод или, может быть, доктор, спасающий детей.





Внушение: через некоторое время он начинает давить на свою жертву. Он заставляет ее совершать действия, которые обусловливают завершение отношений. Иногда он специально отмалчивается, врет, что не хочет продолжать отношения, потому что не может попросить у жертвы денег...



Эксперты по безопасности также советуют, как люди могут защитить себя. «Очень внимательно проверяйте в сетях, как человек, который за вами ухаживает, на самом деле вышел на вас. Спросите друзей, кто он/она, знают ли они его/ее. Ищите другие доказательства того, что этот человек на самом деле не является подставным лицом», — советуют эксперты по безопасности банка.



«Никогда не скрывайте эту романтическую историю от интернета и доверяйте ее своим близким. Поговорите с большим количеством людей, друзей, родственников. Говорите прямо и без стыда о том, что кто-то „из сети“ хочет получить от вас деньги, а вы, возможно, любите его. Это может случиться с каждым», — говорится в совете банка.