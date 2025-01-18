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Количество патентов, зарегистрированных в Чешской Республике, упало до исторического минимума
26 января 2025
18:00
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В прошлом году чехи подали в Управление промышленной собственности 463 заявки на патентную защиту. Это самое низкое количество заявок за всю историю, ведь в прошлом их было в сотни раз больше. Резкое снижение числа заявок в последние годы заметно и по университетам. В прошлом году ведомство выдало всего 380 национальных патентов.
«Была подана 501 национальная заявка, из которых 463 были от чешских заявителей. В основном это сферы транспорта, хранения, измерений, оптики, здравоохранения и развлечений, некоторые из областей также были связаны с двигателями и насосами», — говорит Яна Энгелова Павкова, глава патентного бюро.
Это самое низкое количество заявок с 1995 года — первого года, за который имеются данные. Между тем в последнее десятилетие количество патентных заявок было гораздо выше: например, в 2013 году чешские заявители подали 983 заявки.
По словам Павковой, снижение можно объяснить несколькими факторами, в том числе низкой осведомленностью о возможностях промышленно-правовой охраны или так называемыми офшорными патентами, когда исследования проводятся в Чешской Республике, но изобретение принадлежит иностранным компаниям.
Однако положительным моментом является рост числа заявок чешских компаний и учреждений на признание патентов за рубежом, что имеет для них больший коммерческий потенциал.
«В случае европейских патентов это увеличение на 8,6% в период с 2022 по 2023 год по сравнению с 241 заявкой годом ранее. Для США это рост на 6,2% до 477 заявок», — отметила Павкова.
Среди компаний наибольшее количество патентов, действующих в настоящее время в Чешской Республике, у Škoda Auto — 141. Изобретения также зарегистрированы компанией Linet, производителем больничных кроватей.
Среди университетов 213 патентов у Чешского технического университета в Праге, а среди государственных исследовательских институтов уже долгое время преуспевает Институт органической химии и биохимии Академии наук.
В прошлом году были запатентованы огнетушитель и больничная койка. Патент на подвесной огнетушитель в 2024 году также получила алюминиевая компания Amplla.
Среди других успешных изобретений — больничная кровать с механизмом автоматической возвратной системы для съемных частей от компании Linet.
Еще одно защищенное открытие — нановолокнистый материал для местного применения в терапии. Это совместный патент Института органической химии и биохимии Академии наук, Карлова университета и Технического университета Либерца.
«Патентная активность академического учреждения зависит от нескольких факторов. Одним из них, безусловно, является научная область, поскольку во многих областях она фактически не патентуется, а в других, таких как разработка лекарств, патент является основным условием для дальнейшей коммерциализации», — сказал ранее Мартин Фусек, директор IOCB Tech, дочерней компании института.
Другими факторами, по его словам, являются качество исследований, которое является необходимым условием для создания изобретений, функциональная система передачи технологий и, конечно же, достаточные финансовые ресурсы.
Патенты свидетельствуют о технологической зрелости и инновационности компаний и научных учреждений страны. Китай уже несколько лет лидирует в этой области, а до него в течение десятилетий лидировали Соединенные Штаты.
«Любой, кто хочет использовать техническое решение на территории, где оно защищено патентом, то есть производить, продавать или импортировать его, должен договориться с владельцем патента об условиях, на которых он может это делать. Как правило, путем заключения лицензионного соглашения», — пояснила Павкова.
Так, если владельцем патента, действующего в Чешской Республике, является компания из Китая, она должна заключить с ней такое соглашение. В договоре должны быть прописаны, в частности, условия, на которых владелец патента разрешит использовать свое решение, например, размер роялти или другие льготы. Затем получатель лицензии обязан соблюдать эти условия.
Что касается чешских патентов, то, например, патенты на противовирусные препараты профессора Антонина Голы оказались очень успешными в коммерческом плане. Благодаря открытиям знаменитого химика, которые используются в лекарствах от гепатита B и СПИДа, его родной Институт органической химии и биохимии Академии наук продолжает собирать сотни миллионов крон в год после его смерти в 2012 году.
«Никому больше не удалось воспроизвести эту успешную модель в подобных масштабах», — говорит Павкова.
Институт органической химии и биохимии пытается двигаться вперед.
«Наши самые интересные проекты касаются онкологии, вирусологии и метаболического синдрома», — говорит Вероника Седлачкова, пресс-секретарь института.
ТОП-10 владельцев действующих чешских патентов
|Название организации
|Количество действующих патентов
|Чешский технический университет в Праге
|213
|Škoda Auto a.s.
|141
|Высшая школа горно-металлургическая - Технический университет в Остраве
|105
|Технический университет в Брно
|84
|Химико-технологический университет в Праге
|68
|Технический университет в Либерце
|68
|Западночешский университет в Пльзене
|61
|Университет Томаша Бати в Злине
|60
|Карлов университет
|59
|BRANO a.s.
|47
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