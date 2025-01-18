Количество патентов, зарегистрированных в Чешской Республике, упало до исторического минимума

«Была подана 501 национальная заявка, из которых 463 были от чешских заявителей. В основном это сферы транспорта, хранения, измерений, оптики, здравоохранения и развлечений, некоторые из областей также были связаны с двигателями и насосами», — говорит Яна Энгелова Павкова, глава патентного бюро.





Это самое низкое количество заявок с 1995 года — первого года, за который имеются данные. Между тем в последнее десятилетие количество патентных заявок было гораздо выше: например, в 2013 году чешские заявители подали 983 заявки.





По словам Павковой, снижение можно объяснить несколькими факторами, в том числе низкой осведомленностью о возможностях промышленно-правовой охраны или так называемыми офшорными патентами, когда исследования проводятся в Чешской Республике, но изобретение принадлежит иностранным компаниям.





Однако положительным моментом является рост числа заявок чешских компаний и учреждений на признание патентов за рубежом, что имеет для них больший коммерческий потенциал.





«В случае европейских патентов это увеличение на 8,6% в период с 2022 по 2023 год по сравнению с 241 заявкой годом ранее. Для США это рост на 6,2% до 477 заявок», — отметила Павкова.





Среди компаний наибольшее количество патентов, действующих в настоящее время в Чешской Республике, у Škoda Auto — 141. Изобретения также зарегистрированы компанией Linet, производителем больничных кроватей.