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Опрос: движение ANO получило бы на выборах в парламент почти 35% голосов

Новости 420on
26 января 2025
16:30
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Выборы в Палату депутатов согласно последним опросам выиграет движение ANO с 34,9 % голосов. Вторая коалиция, Stačilo! получила бы 18,2 %, а третье движение, «Мэры и независимые» (STAN), — 11,1 %.
Оппозиционные SPD и Piráti, а также движение Stačilo! прошли бы в нижнюю палату парламента. С другой стороны, Motoristé не преодолеют 5 %-ный порог, необходимый для прохождения в нижнюю палату. Это основано на электоральной модели STEM для CNN Prima News.

«Если и можно выделить какую-то тенденцию, то это небольшой и постепенный рост движения STAN, которое набрало более одного процентного пункта с момента первой волны», — сказал CNN Prima News аналитик STEM Мартин Кратохвил.

За SPD проголосовали бы 8,5 % избирателей, за Piráti — 6,7 %. Группировка Stačilo! получила бы 5%. По сравнению с прошлой неделей она прибавила лишь десятую часть процентного пункта, но в данном случае это имеет решающее значение и означает выигрыш в количестве мест в парламенте. 

Напротив, Motoristé, которые неделю назад также имели 4,9 процента, снизились на один процентный пункт до 3,9 процента. За ними финишировали Přísaha, Svobodní и Zelení с 2%.

С такими результатами ANO получила бы 89 мест в парламенте. Коалиция «Вместе» получила бы 46 мест, STAN — 25, SPD — 19, Piráti — 13 и Stačilo! — восемь. Таким образом, нынешняя правящая коалиция заняла бы 71 место, что недостаточно для большинства в нижней палате, состоящей из 200 членов.

Текущий опрос проводился с 3 по 21 января, в нем приняли участие 2 573 респондента. Согласно нему, на выборы придут 60,5 % избирателей. Осенью 2021 года явка составила 65,43 процента.
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