Следят за сердцем и даже распознают воспаление кишечника? Умные часы и кольца на страже здоровья

Три года назад, когда Мартин Жуфанек, совладелец винокурни Žufánek, сидел на работе, на его Apple Watch высветилось предупреждение о том, что у него мерцательная аритмия. По совету брата он обратился за медицинской помощью, и раннее обнаружение сердечного приступа и последующая операция в отделении интенсивной терапии, возможно, спасли ему жизнь.





При мерцательной аритмии в сердце могут образовываться тромбы, которые, попадая в мозг, могут вызвать инсульт. Но если фибрилляцию вовремя обнаружить, ее можно устранить хирургическим путем.



Количество данных, которые смарт-часы и кольца могут получать с рук своих владельцев, и заболеваний, о которых они могут сделать вывод, постоянно растет. В дополнение к мониторингу сердцебиения, качества сна, насыщения крови кислородом, обнаружения падений и других функций в прошлом году Apple, например, добавила в свои часы функцию распознавания апноэ во сне. А исследователи из Кардиффского университета в Великобритании, например, обнаружили, что смарт-устройства способны также предсказывать развитие болезни Паркинсона.



Причем способов измерения отдельных симптомов становится все больше, даже в Чехии. Помимо уже упомянутых Apple Watch, смарт-часов Fitbit, часов Garmin, ориентированных скорее на спортсменов, и кольца Oura, которое, помимо прочего, может предсказать, насколько скоро человек сляжет с заболеванием, в этом году на нашем рынке должно появиться умное кольцо Samsung.



А пока ученые из Медицинской школы Икан при Маунт-Синай в Нью-Йорке сделали очень многообещающее открытие. Американцы заявили, что данные, собранные часами и кольцами, могут предсказать начало воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит — аутоиммунный тип воспаления пищеварительного тракта.



Это открытие может значительно упростить диагностику данных заболеваний. Современные методы наблюдения за пациентами с болезнью Крона или язвенным колитом обычно требуют посещения врача, который проводит исследование кала или даже колоноскопию для диагностики острой фазы заболевания. Обследование часто доставляет пациентам дискомфорт, а сама колоноскопия является достаточно инвазивной процедурой.



«Исследование показывает, что широко используемые носимые устройства, такие как Apple Watch, Fitbit или Oura Ring, могут быть эффективными инструментами для мониторинга хронических воспалительных заболеваний. Это создает возможность удаленного мониторинга заболеваний, вне медицинских учреждений, круглосуточно и потенциально в режиме реального времени», — сказал Роберт Хиртен, один из ведущих авторов исследования. По его словам, электроника должна предупреждать о начале заболевания за семь недель до его начала.





В исследовании, опубликованном в престижном журнале Gastroenterology, приняли участие 300 человек с язвенным колитом или болезнью Крона из 36 штатов США. Все они носили электронные устройства, ежедневно заполняли опросники о симптомах и сдавали образцы крови и кала для оценки воспаления.



В результате исследователи обнаружили, что циркадные паттерны вариабельности сердечного ритма, а также частота сердечных сокращений, насыщение организма кислородом и ежедневная активность существенно менялись при наличии воспаления или его симптомов. Проще говоря, признаки приближающегося воспалительного заболевания заключаются в том, что человек меньше двигается и у него повышается частота сердечных сокращений в состоянии покоя.



В настоящее время ученые применяют аналогичные подходы к другим хроническим воспалительным заболеваниям, таким как ревматоидный артрит, и используют искусственный интеллект для разработки алгоритмов, которые будут предсказывать обострение болезни на индивидуальной основе, основываясь на данных часов и кольца.



«Наши результаты открывают возможность использования носимых технологий для мониторинга здоровья и управления заболеваниями инновационными способами, которые мы не рассматривали ранее. Мы надеемся, что в будущем этот подход значительно улучшит качество жизни наших пациентов», — заключает Хиртен.