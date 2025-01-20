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Сенат Чехии одобрил двухлетнюю отсрочку завершения оцифровки государственных услуг

Новости 420on
29 января 2025
13:00
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У государства, вероятно, будет еще два года на завершение оцифровки своих услуг, чтобы власти могли достаточно подготовиться к ней. Отсрочка до 2027 года была одобрена сегодня Сенатом вместе с поправкой к Закону об электронных коммуникациях, которая в основном касается правил телемаркетинга. Комитет Сената по конституционному законодательству отклонил объединение двух поправок как недопустимое с точки зрения конституции дополнение. Оппозиция хочет обратиться в Конституционный суд по этому поводу.
Частью отсрочки является предлагаемое положение, согласно которому орган власти не должен будет выполнять цифровой акт, если это приведет к «необоснованному бремени», то есть, по мнению разработчиков, будет «неэффективным, неэкономичным и непрактичным». Власти смогут требовать удаления из каталога цифровых услуг тех действий, которые используются минимально.

Согласно правительственному проекту, поправка должна была ввести полный запрет на маркетинг через любые услуги голосовой связи, а не только через телефон, за исключением случаев, когда звонящий дал на это согласие. Однако Палата депутатов исключила это уточнение. Помимо прочего, поправка переносит разрешение всех споров между клиентами и операторами по поводу платежей в Чешское управление телекоммуникаций. Некоторые споры решались судами, а некоторые — Управлением. До сих пор Управление занималось только спорами по поводу звонков, данных и SMS. Теперь оно будет рассматривать и другие споры, связанные с оплатой, например, рассрочку оплаты мобильного телефона у оператора или покупку SMS-билетов.

Поправка также призвана облегчить строительство антен для распространения мобильного сигнала и связанных с ними сооружений, особенно в отдаленных районах или охраняемых ландшафтах. Строительство антенных мачт для сетей связи общего пользования высотой до 50 метров и связанных с ними сооружений не будет подлежать оценке характера ландшафта в соответствии с Законом. Речь идет о случаях, когда операторам необходимо покрыть территорию сигналом своего обязательства. Согласно проекту, разрешение на строительство базовых станций будет передано от строительных органов нижестоящих муниципалитетов муниципалитетам с расширенной компетенцией.

Поправка также призвана обеспечить более надежную защиту банковских клиентов от мошенничества. Предотвратить это можно будет путем сотрудничества между предпринимателями, предоставляющими мобильные сети связи общего пользования, банками и кооперативами. Объединение информации о потенциально мошеннических звонках и информации о возможных подозрительных действиях может, согласно обоснованию, стать очень эффективным инструментом защиты клиентов и минимизации масштабов подобных действий и связанного с ними ущерба.
Чехия строительство технологии Сенат ЧР законы
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