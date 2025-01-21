OpenAI подозревает DeepSeek в неправомерном использовании своих данных

По словам источника, OpenAI выявила использование техники под названием «дистилляция». Это позволяет небольшим моделям достигать результатов, аналогичных большим, при значительно меньших затратах. Такая практика широко распространена в индустрии для внутренних целей, но OpenAI считает ее использование DeepSeek для создания собственной публичной модели нарушением условий предоставления услуг, утверждает FT. Компания прямо запрещает разработку конкурирующих моделей на основе ее результатов.





Microsoft, которая сотрудничает с OpenAI и является одним из ее крупнейших инвесторов, в прошлом году уже проводила расследование в отношении аккаунтов, связанных с DeepSeek, и заблокировала им доступ к интерфейсу разработчика OpenAI.



В официальном заявлении OpenAI в общих чертах, не называя DeepSeek, сообщила, что предпринимает шаги «для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс принятия решений о том, какие возможности включать в публикуемые модели», добавив, что хочет сотрудничать с правительством США, чтобы защитить модели ИИ от попыток конкурентов захватить американские технологии.



Ответственный представитель администрации президента США Дональда Трампа по вопросам ИИ и криптовалют рассказал в эфире телеканала Fox News о потенциальной краже интеллектуальной собственности. «Есть существенные доказательства того, что DeepSeek извлекала знания из моделей OpenAI путем дистилляции, и я не думаю, что OpenAI рада этому», — сказал он.



Однако некоторые эксперты говорят, что это обычная практика среди ученых и стартапов: «Это означает, что вы получаете свободный этап, требующий обратной связи от человека. Я не удивлен, что DeepSeek, как сообщается, сделала то же самое. Если это так, то прекратить эту практику будет непросто», — сказал FT Ритвик Гупта, аспирант по искусственному интеллекту Калифорнийского университета в Беркли.





Чатбот R1 от DeepSeek был разработан по гораздо более низкой цене, чем конкурирующие американские системы, что ставит вопрос о будущем доминирования США в области ИИ, а также о масштабных инвестициях, которые американские компании планируют в ИИ, сообщает CNBC.



СМИ сравнили запуск модели с запуском Советским Союзом спутника, что стало шоком для Запада. В ответ на это инвесторы начали распродавать акции технологических гиганто, во главе с Nvidia — производителем полупроводников для систем искусственного интеллекта. Но в то же время в последние дни DeepSeek испытывает трудности, которые связывает с кибератакой.



Сама OpenAI сталкивается с судебными исками по поводу возможного неправомерного использования чужой интеллектуальной собственности. Например, на компанию подали в суд The New York Times и известные американские писатели, которые обвиняют ее в том, что она без разрешения обучала свои модели на их статьях и книгах.