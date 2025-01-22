Часы Garmin превратились в бесполезное устройство. Проблема с GPS затронула сотни жителей Чехии

Пользователи начали жаловаться на проблемы с часами во вторник. Сценарий, по которому описываются все проблемы, всегда один и тот же. Достаточно запустить любую службу, требующую подключения к GPS, и больше ничего сделать невозможно. Часы перезагружаются и не могут быть запущены снова. На экране по-прежнему отображается только треугольник, который иллюстрирует загрузку системы часов.



По данным MobilMania, проблема заключалась в том, что часы регулярно синхронизируют файл GPE.bin, который содержит информацию о расчетном положении навигационных спутников. Но этот файл был поврежден, что привело к сбою в работе.



Поэтому все, что нужно было сделать Garmin, — выпустить обновление этого файла, которое устранило проблему. Это произошло в течение нескольких часов.





Тем, у кого часы продолжают постоянно сбоить, рекомендуется перезагрузить их. Если это не помогло, потребуется сброс настроек до заводских (hard reset).