Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Часы Garmin превратились в бесполезное устройство. Проблема с GPS затронула сотни жителей Чехии

Новости и статьи
31 января 2025
19:30
42
Пользователи смарт-часов от Garmin на этой неделе пережили буквально кошмар. Из-за неисправного GPS-файла некоторые модели вышли из строя. Хотя компания довольно быстро устранила проблему, неудобства затронули сотни чехов.
Пользователи начали жаловаться на проблемы с часами во вторник. Сценарий, по которому описываются все проблемы, всегда один и тот же. Достаточно запустить любую службу, требующую подключения к GPS, и больше ничего сделать невозможно. Часы перезагружаются и не могут быть запущены снова. На экране по-прежнему отображается только треугольник, который иллюстрирует загрузку системы часов.

По данным MobilMania, проблема заключалась в том, что часы регулярно синхронизируют файл GPE.bin, который содержит информацию о расчетном положении навигационных спутников. Но этот файл был поврежден, что привело к сбою в работе.

Поэтому все, что нужно было сделать Garmin, — выпустить обновление этого файла, которое устранило проблему. Это произошло в течение нескольких часов.

Тем, у кого часы продолжают постоянно сбоить, рекомендуется перезагрузить их. Если это не помогло, потребуется сброс настроек до заводских (hard reset).
Чехия технологии
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
31 ЯНВАРЯ 2025
212
ЕДА
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО НАКОНЕЦ-ТО ПОДЕШЕВЕЛО, НО СОВСЕМ НЕМНОГО
08:00
30 ЯНВАРЯ 2025
4148
ЗДОРОВЬЕ
МЕСЯЦ БЕЗ АЛКОГОЛЯ: В ЧЕХИИ ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ «СУХОЙ ФЕВРАЛЬ»
21:00
29 ЯНВАРЯ 2025
730
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ПОДОЗРЕВАЕТ DEEPSEEK В НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВОИХ ДАННЫХ
19:30
29 ЯНВАРЯ 2025
630
ТЕХНОЛОГИИ
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЛИДИРОВАЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ PEUGEOT
13:00
29 ЯНВАРЯ 2025
491
ТЕХНОЛОГИИ
СЕНАТ ЧЕХИИ ОДОБРИЛ ДВУХЛЕТНЮЮ ОТСРОЧКУ ЗАВЕРШЕНИЯ ОЦИФРОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
21:00
28 ЯНВАРЯ 2025
1654
ТЕХНОЛОГИИ
ТАК ВЫГЛЯДИТ НОВЫЙ ТРАМВАЙ 52T ДЛЯ ПРАГИ. ПЛЬЗЕНЬСКАЯ ŠKODA ПОКАЗАЛА ПЕРВЫЙ ПРОТОТИП
16:30
28 ЯНВАРЯ 2025
1597
ЕДА
COCA-COLA ОТЗЫВАЕТ СВОИ НАПИТКИ В ЕВРОПЕ, В НИХ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
21:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1120
ТЕХНОЛОГИИ
СЛЕДЯТ ЗА СЕРДЦЕМ И ДАЖЕ РАСПОЗНАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ КИШЕЧНИКА? УМНЫЕ ЧАСЫ И КОЛЬЦА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
18:00
26 ЯНВАРЯ 2025
1304
ТЕХНОЛОГИИ
КОЛИЧЕСТВО ПАТЕНТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, УПАЛО ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА
13:00
26 ЯНВАРЯ 2025
32734
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ ИДЕТ МАССОВАЯ АТАКА ВИРУСА PIRRIT
19:30
24 ЯНВАРЯ 2025
1273
ДОМ И СЕМЬЯ
ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ИМЕЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС В 13 ЛЕТ
21:00
23 ЯНВАРЯ 2025
2276
ЗДОРОВЬЕ
АЛКОГОЛЬ СПОСОБСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РАКА. ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ В ЗОНЕ РИСКА
19:30
23 ЯНВАРЯ 2025
2282
ТЕХНОЛОГИИ
МУЖЧИНА ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА ДЕВУШКУ НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ. ОН ВЫМАНИЛ У ЖЕНИХОВ 500 000 КРОН
10:00
23 ЯНВАРЯ 2025
708
ТЕХНОЛОГИИ
В НЕКОТОРЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ УЖЕ РАБОТАЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
21:00
22 ЯНВАРЯ 2025
2152
ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК РАСПОЗНАЛ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО И СПАС СВОИ ДЕНЬГИ