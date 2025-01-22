ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Часы Garmin превратились в бесполезное устройство. Проблема с GPS затронула сотни жителей Чехии
31 января 2025
19:30
42
Пользователи смарт-часов от Garmin на этой неделе пережили буквально кошмар. Из-за неисправного GPS-файла некоторые модели вышли из строя. Хотя компания довольно быстро устранила проблему, неудобства затронули сотни чехов.
Пользователи начали жаловаться на проблемы с часами во вторник. Сценарий, по которому описываются все проблемы, всегда один и тот же. Достаточно запустить любую службу, требующую подключения к GPS, и больше ничего сделать невозможно. Часы перезагружаются и не могут быть запущены снова. На экране по-прежнему отображается только треугольник, который иллюстрирует загрузку системы часов.
По данным MobilMania, проблема заключалась в том, что часы регулярно синхронизируют файл GPE.bin, который содержит информацию о расчетном положении навигационных спутников. Но этот файл был поврежден, что привело к сбою в работе.
Поэтому все, что нужно было сделать Garmin, — выпустить обновление этого файла, которое устранило проблему. Это произошло в течение нескольких часов.
По данным MobilMania, проблема заключалась в том, что часы регулярно синхронизируют файл GPE.bin, который содержит информацию о расчетном положении навигационных спутников. Но этот файл был поврежден, что привело к сбою в работе.
Поэтому все, что нужно было сделать Garmin, — выпустить обновление этого файла, которое устранило проблему. Это произошло в течение нескольких часов.
Тем, у кого часы продолжают постоянно сбоить, рекомендуется перезагрузить их. Если это не помогло, потребуется сброс настроек до заводских (hard reset).
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
31 ЯНВАРЯ 2025
212
08:00
30 ЯНВАРЯ 2025
4148
21:00
29 ЯНВАРЯ 2025
730
19:30
29 ЯНВАРЯ 2025
630
13:00
29 ЯНВАРЯ 2025
491
21:00
28 ЯНВАРЯ 2025
1654
16:30
28 ЯНВАРЯ 2025
1597
21:00
27 ЯНВАРЯ 2025
1120
18:00
26 ЯНВАРЯ 2025
1304
13:00
26 ЯНВАРЯ 2025
32734
19:30
24 ЯНВАРЯ 2025
1273
21:00
23 ЯНВАРЯ 2025
2276
19:30
23 ЯНВАРЯ 2025
2282
10:00
23 ЯНВАРЯ 2025
708
21:00
22 ЯНВАРЯ 2025
2152