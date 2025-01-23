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Регистрация отложена. DeepSeek пятый день подвергается хакерским атакам

Новости и статьи
31 января 2025
21:00
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Китайский стартап DeepSeek на этой неделе вызвал ажиотаж на американских рынках, но, по всей видимости, привлек и интерес хакеров. Чатбот уже пятый день подвергается атакам, сообщается на сайте создателей.
Впервые создатели сообщили об атаке на DeepSeek на этой неделе в понедельник. И с тех пор на официальном сайте висят предупреждения о проблеме с регистрацией.

«В связи с широкомасштабными атаками на сервисы DeepSeek регистрация может быть перегружена. Пожалуйста, подождите и повторите попытку. Зарегистрированные пользователи могут войти в систему в обычном режиме. Спасибо за понимание и поддержку», — предупредили пользователей представители китайского стартапа.

В компании пока не уточнили, кто именно возглавляет атаку и какие именно системы были затронуты.

Проблемы по всему миру
Сообщения о недоступности поступают от пользователей практически со всего мира.

Если вы попытаетесь зарегистрироваться через существующий аккаунт Google, то, скорее всего, сможете пройти процесс регистрации. Но проблема возникает, когда вы хотите воспользоваться регистрацией через какую-то другую электронную почту.

С понедельника зарегистрироваться практически невозможно. Проверочные коды приходят на электронную почту только через несколько часов. И хотя они действительны пять дней, даже получив код и подождав десятки минут, войти в сервис не удается.

Financial Times отмечает огромный успех новой модели, которая была выпущена только в январе и уже «смело конкурирует с самыми передовыми системами в мире».

Что умеет DeepSeek?
Китайский чатбот умеет генерировать тексты, переводить с одного языка на другой и помогать с домашними заданиями, в том числе со сложными математическими задачами. Он может не только провести вычисления, но и объяснить школьникам, как именно был получен результат.

Еще одно большое преимущество — новинка может обрабатывать очень длинные тексты, в пять раз длиннее, чем у конкурирующих чатботов. DeepSeek также может быть полезен программистам, поскольку способен редактировать и создавать целые исходные коды в точном соответствии с заданием.

Однако базовая версия DeepSeek работает только с теми данными, на которых обучался чатбот. Таким образом, он не имеет доступа к реальной информации в интернете и может искать данные в режиме реального времени только по команде пользователя.

DeepSeek отстает от конкурентов, пожалуй, только в вопросе изображений, он не может их генерировать или обнаруживать, в отличие от конкурирующих моделей. В основном китайский ИИ ориентирован на работу с текстом, хотя в будущих версиях это, конечно, может измениться.

Попробовать DeepSeek можно бесплатно на сайте создателей. Однако для этого требуется регистрация.

Китайский стартап уже предлагает мобильные приложения для платформ Android и iOS. В США интерес к версии для iPhone был настолько велик, что она сразу же стала бесплатным приложением номер один в App Store.
технологии Китай
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