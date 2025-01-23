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Количество заблокированных доменов в Чехии выросло до 957
1 февраля 2025
11:00
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В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 957 заблокированных сайтов, в то время как в конце прошлого месяца их было всего 850. Однако в последнем обзоре перечислены только три адреса, которые угрожали кибербезопасности Чехии или международного сообщества, что является относительно низким показателем. Это следует из информации, полученной от ассоциации CZ.NIC, администратора чешских доменов с окончанием .cz. Они блокируются на основании четко определенных правил.
Количество заблокированных доменов меняется несколько раз в день, так как ассоциация CZ.NIC обновляет список каждый час. Поэтому говорить о каком-то резком росте на данный момент не приходится.
Подавляющее большинство из общего числа 957 сейчас находятся в «карантине от аннулирования из-за неверных данных владельца / непредоставления представителя». Таким образом, опасных среди них нет, а есть только сайты, нарушающие правила.
После защитного периода в 30 дней, в течение которого владелец не выходит на связь с ассоциацией, такой домен будет удален из зоны и впоследствии аннулирован. Логично, что он также исчезнет из списка заблокированных. Это одна из основных причин, по которой количество сайтов может меняться несколько раз в день.
Десятки других доменов блокируются на основании решений правоохранительных или иных государственных органов, что является еще одной законной причиной для блокировки.
Помимо этих двух причин, сайты могут быть заблокированы на основании статьи 17 Правил регистрации доменных имен. Речь идет о ресурсах, нарушающих национальную или международную кибербезопасность.
Например, это могут быть различные сайты, которые используются злоумышленниками для фишинговых атак. В настоящее время в Чехии по этой причине заблокированы три адреса: reservation-uctu24.cz, activation-cnb.cz и helpdesk-user.cz.
Первый из упомянутых был зарегистрирован только 17 января, а уже 22 января он был заблокирован. По всей видимости, он был зарегистрирован кем-то на вымышленное имя Кевин Модры. Все контактные данные этого человека являются непубличными, а адрес в Великобритании не соответствует действительности.
В прошлом имя Кевина Модры также появлялось на других доменах, где мошенники утверждали, что этот человек живет в Чешской Республике — в частности, в регионе Зноймо. Но даже тогда это не соответствовало действительности. Название было activation-uctu.cz.
Домен aktivace-cnb.cz был зарегистрирован на компанию IceNetwork в Исландии. Это киберпреступники, пытающиеся вытянуть деньги из доверчивых людей через активацию аккаунта.
Завершает список заблокированных адресов Helpdesk-user.cz, однако этот сайт находится в списке уже несколько месяцев. Предполагается, что регистратором является компания William Private из Флориды, США. Однако все контактные данные непубличны, что очень характерно для мошеннических сайтов.
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