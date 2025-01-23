В Чехии становится все больше «сверхпенсионеров», которые имеют более 50 тысяч в месяц

Воображаемый клуб людей, получающих пенсию в размере 50 000 чешских крон и выше — больше средней зарплаты — расширился на 227 «членов», согласно последним данным Чешского управления социального обеспечения.



В декабре 2024 года пенсии в размере более 50 000 крон получали 1 505 человек, в то время как в конце 2023 года их было 1 278 человек.



Более подробно: Ряды пенсионеров, получающих от 50 до 59 999 крон, пополнились на 207 человек. На 20 человек больше стало пенсионеров, получающих пенсию в размере от 60 до 69 999 крон. Число пенсионеров, получающих от государства более 70 000 чешских крон, осталось прежним по сравнению с прошлым годом — на 93 человека больше.



Однако опубликованные Чешским агентством социального обеспечения данные о количестве пенсионеров в отдельных диапазонах зарплат выявляют общую тенденцию: среди чешских пенсионеров больше людей с пенсиями выше среднего, чем со средними и ниже среднего пенсиями.



На конец года трудовую пенсию получали 2 366 799 человек. Из них 1 247 941 человек получал пенсию выше среднего уровня в размере 21 000 чешских крон и более, что почти на 120 000 человек больше, чем в прошлом году.



Напротив, количество людей с пенсией до 20 999 чешских крон с течением времени сокращается. В 2024 году их было 1 118 858 человек, что почти на 123 тысячи меньше, чем в 2023 году.



По мнению опрошенных экспертов, эффект от роста зарплат таким образом вписывается в пенсионную статистику. «Пенсии растут, а значит, растет и сегмент самых высоких пенсий, что соответствует росту средней зарплаты», — говорит Павел Тренда, занимающийся вопросами пенсионной оптимизации в группе компаний «Оптимальная пенсия».



Мартин Кохоутек, пенсионный консультант, работающий под брендом Pension Correctly, снова говорит о том, что, как и в случае с заработком, люди начнут больше делить пенсии. «Вероятно, будет больше богатых пенсионеров и больше бедных пенсионеров», — говорит Кохоутек.



Министерство труда и социальных дел называет две причины этого: вновь назначенные пенсии выше, а регулярная индексация играет решающую роль. «Следует отметить, что за последние годы пенсии неоднократно повышались», — говорит пресс-секретарь министерства Якуб Аугуста.



Однако рост числа так называемых «суперпенсионеров», получающих более 50 000 чешских крон, нельзя объяснить только более высокими доходами в течение трудовой жизни. Сам расчет пенсии включает в себя так называемые пороги снижения — доходы, превышающие в четыре раза среднемесячную зарплату, не учитываются вообще.



«При нормальном пенсионном возрасте только люди с высокими доходами могут реально достичь пенсии в размере около 40 000 крон, а выше 50 000 крон это нереально без чрезмерного обслуживания», — говорит Павел Тренда.



Единственный способ добиться огромных пенсий — это продолжать работать после достижения пенсионного возраста, не получая при этом пенсию.



«Вы имеете право на дополнительные 1,5 процента за каждые три месяца. За год вы можете получить шесть процентов к вашей процентной ставке. Теоретически, за два года вы можете увеличить процентное начисление на 12 процентов, за три года — на 18 процентов, и это уже довольно заметно», — пояснил в январе в газете «Знак права» Франтишек Богачек, центральный директор Чешского агентства социального обеспечения.



Но, по словам главы Чешского управления социального обеспечения, люди, просрочившие пенсию, чаще всего прибегают ко второму варианту — возврату пенсии.



«Многие клиенты работают так, что не хотят получать пенсию сразу с момента возникновения права на нее, они работают, а потом приходят в районное управление и думают, взять ли им более высокую пенсию в более поздний срок или же они хотят получить доплату с момента возникновения права на нее. Чаще всего они берут доплату», — говорит Франтишек Богачек.



Тысячи пенсионеров получают только минимум



Однако разбивка данных о количестве пенсионеров по выплачиваемым пенсиям выявляет еще одну потенциально опасную тенденцию.



Растет число людей, получающих очень низкие пенсии — менее 5 000 чешских крон. В конце 2024 года таких людей было более девяти тысяч, и с каждым годом их становилось на 309 больше.



Однако, по данным Министерства труда и социальных дел, речь идет исключительно о лицах, получающих так называемые частичные пенсии. «Речь идет о пенсиях, которые лишь частично выплачиваются из чешской системы, в то время как человек получает пенсию из-за рубежа. Речь идет о странах ЕС или странах, с которыми Чешская Республика заключила соглашение о совместном социальном обеспечении», — поясняет пресс-секретарь Якуб Аугуста, добавляя, что в прошлом году чешская система не выплачивала пенсии в размере менее 5 170 чешских крон, что является суммой базовой ставки и минимальной процентной ставки.