Штрафы и проблемы для Чехии: задержка с киберзаконом грозит последствиями

Новый закон разрабатывается для того, чтобы перенести в чешское законодательство европейскую директиву NIS2, которую Чехия должна была принять до октября прошлого года. В настоящее время проект закона находится в Палате депутатов. Отставание от графика составляет шесть месяцев, так как государства-члены должны были принять закон до октября 2024 года. В конце года Чехия получила письмо с упреком от Европейской комиссии за несоответствие срокам. Комиссия потребовала разъяснений, и чешские власти сейчас работают над ответом. Если проблему удастся решить до конца года, ущерба для Чехии не будет, но в противном случае возможны значительные штрафы.





Законопроект все еще находится в Палате депутатов. В январе депутат от SPD Владимира Лесенская предложила поправки, касающиеся защиты личных данных граждан в хранилищах данных. Ранее парламентские комитеты предложили передать некоторые полномочия NÚKIB правительству. Депутаты смогут вернуться к проекту не раньше марта. Затем его предстоит обсудить в Сенате и подписать президенту.





В ответ на критику Чехия заявила, что закон находится на рассмотрении в парламенте, и процесс требует времени. NÚKIB также попросит продлить срок вступления закона в силу.





Законы в Чехии обычно вступают в силу с середины года или с наступлением нового года, так что возможный срок вступления — 1 июля. Однако более реальной датой считается 1 января 2026 года.





Цель нового закона — укрепление кибербезопасности в Чешской Республике. Проект расширяет круг организаций, обязанных соблюдать требования, и направлен на защиту важнейших экономических и общественных интересов. Основная цель — заставить ключевые организации внедрять меры по предотвращению угроз кибербезопасности, а также сообщать и управлять инцидентами.