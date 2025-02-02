Половина сотрудников облегчают свою работу с помощью искусственного интеллекта без ведома начальства

«Легче получить прощение, чем разрешение», — говорит Джон, инженер-программист в технологической компании, предоставляющей финансовые услуги.





Джон — один из многих людей, которые используют собственные инструменты искусственного интеллекта на работе без разрешения ИТ-отдела . Он говорит, что люди должны использовать те инструменты искусственного интеллекта, которые им подходят и помогают. Независимо от того, что разрешают их компании, сообщает сайт BBC.





Хотя компания Джона, в частности, разрешает использовать инструменты ИИ, такие как GitHub Copilot, для разработки программного обеспечения с помощью ИИ, он предпочитает использовать другой инструмент ИИ — Cursor, но тот не разрешен.





«Я использую его, потому что он может выполнять 15 строк за раз, это мне помогает в работе, — объясняет Джон. — Это освобождает руки. Вы чувствуете себя более подвижным».





Его несанкционированное использование не является нарушением правил, говорит он. Просто это проще, чем рисковать длительным процессом утверждения.





Компании хотят контролировать использование ИИ





Питер (имя изменено — прим. ред.), менеджер по продуктам в компании по хранению данных, придерживается того же мнения. Компания предлагает своим сотрудникам только чат-бот Google Gemini AI.





Однако Питер использует ChatGPT вместо Gemini через поисковый инструмент Kagi. По его словам, он может лучше оценить идеи и ответить на его планы с точки зрения различных клиентов. Кроме того, по его словам, он может анализировать и обобщать видео, на просмотр которых в противном случае ушли бы часы.





«Как менеджер по продуктам вы несете большую ответственность, и у вас не так много хороших возможностей для открытых дискуссий о стратегии. ChatGPT позволяет сделать это в неограниченной степени», — объясняет Питер.





«Вы можете очень быстро получить хорошее резюме видеороликов, провести целую беседу о том, что в них говорится и как это перекликается с вашими собственными продуктами», — добавляет он.





Он не уверен, почему компании запрещают внешний ИИ. Особенно когда он может повысить производительность, как в его случае.





«Я думаю, это вопрос контроля. Компании хотят иметь контроль над тем, какие инструменты используют их сотрудники. Это новый рубеж ИТ, и они просто хотят быть консервативными», — говорит Питер.





Теневой ИИ





Согласно сайту BBC, эту тенденцию иногда называют теневым ИИ, что является более конкретной версией теневого ИТ — кто-то использует программное обеспечение или услуги, которые не были одобрены ИТ-отделом.



Harmonic Security помогает выявлять теневой ИИ и предотвращать ввод корпоративных данных в несанкционированные инструменты ИИ. Она может отслеживать более 10 000 приложений ИИ и уже обнаружила более 5000 из них, используемых несанкционированно.





Хотя кажется, что в этом нет ничего страшного и сотрудники не могут нанести слишком большой ущерб, использование несанкционированных приложений ИИ может привести к большим неприятностям. Например, может быть раскрыта конфиденциальная информация.





Современные инструменты искусственного интеллекта создаются путем обработки огромного количества информации в процессе, называемом обучением. Примерно 30% используемых приложений обучаются на основе информации, введенной пользователем.





Это означает, что информация пользователя становится частью инструмента ИИ и в будущем может служить другим людям. Таким же образом может распространяться внутренняя информация компаний или их коммерческие тайны, несмотря на то, что в других случаях получить эти данные довольно сложно.





Такие компании, как Harmonic Security, пытаются бороться с этой проблемой, но конкретно для ИТ-компаний бороться с использованием инструментов ИИ будет очень сложно, учитывая их популярность и быстрое развитие.