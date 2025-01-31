Армия и полиция отказываются от электромобилей, Брюссель хочет договориться об исключении

Согласно анализу, проведенному Министерством внутренних дел и обороны для правительства, электромобили не очень подходят для нужд сил безопасности.



«Так будет до тех пор, пока автомобили с нулевым уровнем выбросов не станут полностью сопоставимы с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания по своим характеристикам, обеспечивая при этом доступ к электричеству в необходимых количествах в любом месте и в любое время», — говорится в анализе, о котором Министерство внутренних дел проинформировало правительство в среду.



Если об исключении не удастся договориться, говорят авторы текста, есть опасность, что армии и интегрированной системе спасения будет нечем пользоваться. «Это может оказать серьезное негативное влияние не только на работоспособность спасательных и вооруженных сил, но и на внутреннюю безопасность и выполнение обязательств НАТО».



Согласно европейской директиве, легковые и легкие коммерческие автомобили с двигателями внутреннего сгорания должны перестать продаваться в 2035 году. Но уже сегодня власти и министерства должны выполнить обязательство, согласно которому тридцать процентов автомобилей, купленных на государственные деньги, должны быть с низким уровнем выбросов.





На данный момент полиция закупила 174 электромобиля, пожарные имеют в своих гаражах десять, а Министерство внутренних дел уже построило сотню собственных зарядных станций по всей стране.



В Министерстве внутренних дел говорят, что электромобили не оправдали себя, потому что их нельзя использовать в тех случаях, когда машины нельзя подзарядить, например, в районах стихийных бедствий, где электросеть повреждена или отключена по соображениям безопасности.



В парке Министерства обороны имеется всего девять электромобилей. По мнению военных, они непригодны для использования в боевых условиях. В качестве аргумента они приводят опыт войны в Украине, где российские войска в основном атакуют электросети: «В отличие от электромобилей, машины с двигателями внутреннего сгорания можно заправлять без использования электричества, например, с помощью ручных насосов для перекачки топлива».



Яромир Марушинец, председатель Ассоциации производителей электромобилей, считает, что солдаты и полицейские боятся неизвестности. По его словам, аргументы о малом запасе хода сегодня уже не действуют.



«А в 2035 году электромобили будут иметь запас хода, сопоставимый с двигателями внутреннего сгорания», — говорит Марушинец. Он признает, что электромобили подходят не для всех ситуаций, но полиция и военные не должны отказываться от новых транспортных средств только из соображений удобства.



«В полиции и армии обязательно будут случаи, когда электромобили не подойдут. Несомненно, но большое количество автомобилей можно будет сделать электрическими», — сказал он. Он добавил, что если полиция заменит 5 000 из 12 000 автомобилей внутреннего сгорания, то сэкономит полмиллиарда крон в год на эксплуатационных расходах.





Чехия — один из самых сдержанных членов Союза в плане электромобильности, но в прошлом году, в основном благодаря субсидиям для предпринимателей, количество электромобилей увеличилось на 14 000 и составило в общей сложности 36 000 машин. Это составило 6% от 231 000 проданных автомобилей. В Европе, напротив, средний уровень продаж электромобилей снизился с 14 до 13%.