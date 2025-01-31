Чехия разрывает связи с Москвой: страна выходит из организации «Интерспутник»

Организация «Интерспутник» была создана на основании соглашения, заключенного между правительствами Болгарии, Чехословакии, Кубы, Венгрии, Монголии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии и Советского Союза. Согласно документу, целью организации было создание международной спутниковой системы и использование ее спутников связи.



Основная деятельность организации включает в себя эксплуатацию и развитие систем связи, основанных на принципах спутниковой связи, в частности, для международных радио- и телепередач, передачи данных и телефонных разговоров, а также для предоставления других телекоммуникационных услуг.



В настоящее время в организацию входят 25 правительств стран Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, Европы и Африки. По словам властей, на момент создания организации членство Чехословакии было выгодно, так как давало возможность сотрудничества в области спутниковых телекоммуникаций.



Однако в настоящее время Чехия является членом других международных организаций, занимающихся космическими телекоммуникациями, таких как Европейская организация спутниковой связи EUTELSAT, Международная организация спутниковой связи ITSO и Международный союз электросвязи ITU.



«С точки зрения небольшого государства, каким является Чешская Республика, целесообразно сконцентрировать финансовые и человеческие ресурсы на активном участии только в наиболее важных международных организациях, действующих в области космических телекоммуникаций, каковой эта организация (Интерспутник) в настоящее время не является», — отмечают разработчики проекта.



Чешская Республика также не хочет быть частью организации по геополитическим причинам, поскольку она воспринимается как российская, базируется в Москве и на ее деятельность повлияла российская агрессия против Украины, считают власти. С 2022 года организация столкнулась с рядом проблем, в том числе с замораживанием банковского счета на сумму 100 миллионов долларов в Сбербанке в Венгрии из-за санкций. В результате Германия уже покинула организацию, Украина и Польша находятся в процессе выхода, а другие страны рассматривают такую возможность.