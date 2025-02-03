ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Пользование искусственным интеллектом делает людей глупее и влияет на критическое мышление

Новости и статьи
22 февраля 2025
18:00
321
Новая статья компании Microsoft и Университета Карнеги-Меллона утверждает, что искусственный интеллект вызывает ухудшение когнитивных способностей и влияет на критическое мышление. В исследовании приняли участие 319 человек, которые используют инструменты искусственного интеллекта в работе как минимум раз в неделю для выполнения различных задач.
Рост генеративного искусственного интеллекта (GenAI) изменил жизнь многих людей, как в личной, так и в профессиональной сфере. Хотя ИИ ускоряет и упрощает выполнение рабочих задач, по данным исследования Microsoft Research, его чрезмерное использование может приводить к снижению когнитивных способностей.

Как уже было сказано, в исследовании участвовали 319 добровольцев, которые применяют генеративные ИИ-инструменты (например, Gemini, ChatGPT и CoPilot) в работе как минимум раз в неделю.

Участники исследования самостоятельно оценивали, как использование искусственного интеллекта на работе влияет на их критическое мышление.

«Мы обнаружили, что GenAI может повысить эффективность работников, но при этом мешает критическому вовлечению в процесс. Это потенциально может привести к чрезмерной зависимости от ИИ-инструментов в долгосрочной перспективе и снижению навыков самостоятельного решения проблем», — отмечают авторы исследования.

По данным исследования, работа людей все меньше связана с решением проблем и больше — с проверкой правильности решений, предложенных ИИ. Таким образом, выполнение задач превращается в управление их выполнением. Пользователи могут ощущать, что их критическое мышление ослабевает по сравнению с тем, каким оно было до начала использования искусственного интеллекта.

Все не так однозначно
Хотя может показаться, что искусственный интеллект больше вредит, чем помогает, ситуация не столь однозначна.

По данным TechRadar, исследование сосредоточено на том, как пользователи сами воспринимают влияние ИИ на свое критическое мышление. Несмотря на то что в исследовании применяется опрос для количественной оценки этих ощущений, речь идет именно о субъективности. Кроме того, оно не делает реального количественного сравнения между частыми пользователями ИИ и теми, кто использует его редко.

«Чтобы ученые действительно могли измерить изменения в критическом мышлении, им потребовалось бы исследование с количественными тестами, которые сравнивали бы способности разных групп в выполнении задач, включая контрольную группу, никогда не использующую ИИ в работе», — написал в своем материале журналист Хамиш Хектор.
технологии работа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
17 ФЕВРАЛЯ 2025
818
ЗДОРОВЬЕ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ ВРАЧЕЙ ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ НЕ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА
17:00
16 ФЕВРАЛЯ 2025
1165
ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛОВИНА СОТРУДНИКОВ ОБЛЕГЧАЮТ СВОЮ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БЕЗ ВЕДОМА НАЧАЛЬСТВА
18:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
1095
ДОМ И СЕМЬЯ
ВЫПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АЛИМЕНТОВ ДЛЯ ОДИНОКИХ МАТЕРЕЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО ШЕСТИ ЛЕТ
13:00
15 ФЕВРАЛЯ 2025
1213
ТЕХНОЛОГИИ
ШТРАФЫ И ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ЧЕХИИ: ЗАДЕРЖКА С КИБЕРЗАКОНОМ ГРОЗИТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
09:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
4479
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕТВЕРТЬ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ НЕ ПОПАДУТ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИ ГОДА
21:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
38091
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ РАЗРЫВАЕТ СВЯЗИ С МОСКВОЙ: СТРАНА ВЫХОДИТ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ «ИНТЕРСПУТНИК»
18:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1705
ТЕХНОЛОГИИ
АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ, БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
22:00
12 ФЕВРАЛЯ 2025
1619
ЗДОРОВЬЕ
Я ПОЗАБЫЛ О ПЕРВОМ СВИДАНИИ СВОЕЙ МЕЧТЫ, — ОПИСЫВАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ МУЖЧИНА С СДВГ
19:30
12 ФЕВРАЛЯ 2025
1357
ЗДОРОВЬЕ
ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ, ВСЕ РЕШАЮТ СЕКУНДЫ. В НОВОМ СИМУЛЯЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ГОТОВЯТ БУДУЩИХ ПАРАМЕДИКОВ
11:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
2430
ЕДА
СНОВА БУДУТ ОЧЕРЕДИ? ВМЕСТО РОССИЙСКОГО БАНКА В БРНО ОТКРЫВАЕТСЯ АМЕРИКАНСКАЯ СЕТЬ ЗАКУСОЧНЫХ
21:00
7 ФЕВРАЛЯ 2025
1403
ЗДОРОВЬЕ
ЮЖНАЯ МОРАВИЯ ОХВАЧЕНА ЭПИДЕМИЕЙ ГРИППА
19:30
5 ФЕВРАЛЯ 2025
3452
ЗДОРОВЬЕ
ФАРМАЦЕВТЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ОТ ТРЕНДА ИЗ TIKTOK, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ПАРАЦЕТАМОЛА
10:00
5 ФЕВРАЛЯ 2025
2323
ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО 13-ГО ЧЕХА БЫЛ ДИАГНОСТИРОВАН РАК, ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ В ЧЕХИИ БУДЕТ МИЛЛИОН ОНКОБОЛЬНЫХ
13:00
4 ФЕВРАЛЯ 2025
2724
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА НАХОДИТСЯ НА ПИКЕ ЭПИДЕМИИ ГРИППА
21:00
3 ФЕВРАЛЯ 2025
829
ЗДОРОВЬЕ
ОЛОМОУЦКИЕ УЧЕНЫЕ ХОТЯТ РАЗРАБОТАТЬ ДАТЧИКИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ