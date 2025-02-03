Пользование искусственным интеллектом делает людей глупее и влияет на критическое мышление

Рост генеративного искусственного интеллекта (GenAI) изменил жизнь многих людей, как в личной, так и в профессиональной сфере. Хотя ИИ ускоряет и упрощает выполнение рабочих задач, по данным исследования Microsoft Research, его чрезмерное использование может приводить к снижению когнитивных способностей.





Как уже было сказано, в исследовании участвовали 319 добровольцев, которые применяют генеративные ИИ-инструменты (например, Gemini, ChatGPT и CoPilot) в работе как минимум раз в неделю.





Участники исследования самостоятельно оценивали, как использование искусственного интеллекта на работе влияет на их критическое мышление.





«Мы обнаружили, что GenAI может повысить эффективность работников, но при этом мешает критическому вовлечению в процесс. Это потенциально может привести к чрезмерной зависимости от ИИ-инструментов в долгосрочной перспективе и снижению навыков самостоятельного решения проблем», — отмечают авторы исследования.





По данным исследования, работа людей все меньше связана с решением проблем и больше — с проверкой правильности решений, предложенных ИИ. Таким образом, выполнение задач превращается в управление их выполнением. Пользователи могут ощущать, что их критическое мышление ослабевает по сравнению с тем, каким оно было до начала использования искусственного интеллекта.





Все не так однозначно

Хотя может показаться, что искусственный интеллект больше вредит, чем помогает, ситуация не столь однозначна.





По данным TechRadar, исследование сосредоточено на том, как пользователи сами воспринимают влияние ИИ на свое критическое мышление. Несмотря на то что в исследовании применяется опрос для количественной оценки этих ощущений, речь идет именно о субъективности. Кроме того, оно не делает реального количественного сравнения между частыми пользователями ИИ и теми, кто использует его редко.





«Чтобы ученые действительно могли измерить изменения в критическом мышлении, им потребовалось бы исследование с количественными тестами, которые сравнивали бы способности разных групп в выполнении задач, включая контрольную группу, никогда не использующую ИИ в работе», — написал в своем материале журналист Хамиш Хектор.