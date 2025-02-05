Чехи построили первый дом из грибов. Новый материал может заменить полистирол

В высоту дом достигает более трех метров, в длину — более семи метров и напоминает два дерева, растущих в лесу. Для изготовления этого двухмодульного дома было использовано в общей сложности 1 800 килограммов микокомпозита (материал на основе мицелия).





Главная цель этого здания — привлечь внимание к материалу, из которого оно сделано. Оно служит демонстрацией. Но оно также предназначено для повседневного использования.





Первый дом в Чехии, который почти буквально вырастает из грибов, называется Samorost и может произвести революцию в области экологичного проживания. Инновационный материал предлагает широкий спектр применения — от мебели и дизайнерской плитки до тепло- и звукоизоляции, где он может полностью заменить полистирол.





«Главным преимуществом микокомпозита является то, что он производится из натурального, возобновляемого сырья — древесины, целлюлозы. В отличие от стандартного полистирола, который производится из ископаемых ресурсов», — говорит Ян Пешта, руководитель исследовательской группы Circular Construction в Университетском центре энергоэффективных зданий Чешского технического университета, который проанализировал вклад материала.





Проект Samorost был запущен в апреле 2023 года в рамках сотрудничества между компанией Stavební spořitelna České spořitelna и ассоциацией MYMO, состоящей из экспертов КТУ и чешского стартапа Mykilio. Последняя занимается выращиванием и исследованием мицелия и производит экологичные материалы для моды, дизайна дома и строительства.





«Мы начали с производства различных продуктов для дизайна интерьера — от столов, мебели для хранения до кирпичей, а теперь занялись архитектурой. Конечно, из кирпичей нельзя построить целый дом, но их можно использовать для возведения подпорных стен», — объясняет Катержина Сысова из ассоциации MYMO.





«Для нас этот проект важен, потому что мы хотим поддерживать инновации в области строительных материалов и строительства в долгосрочной перспективе, а микокомпозит — один из материалов, который является экологически устойчивым, а также обладает отличными физическими свойствами, такими как прочность и огнестойкость», — говорит Либор Вошицкий, председатель совета директоров компании Stavební spořitelna České spořitelna.





«Мы начали заниматься инновационными проектами в строительной отрасли с проекта 3D-печати из бетона — Prvok — около четырех лет назад. И Samorost развивает эту идею», — добавляет он в интервью SZ Byznys.





Что показали результаты испытаний





В данном случае речь идет о деревянном здании, где микокомпозит был использован для производства плит для теплоизоляции, а также аксессуаров и мебели. Здание могло быть одобрено, поскольку авторы соблюдали стандартные технологические процедуры, в том числе нанесли пароизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги изнутри в конструкцию, и добавили защитную гидроизоляцию под плиты.





Лабораторные испытания, проведенные в экспериментальном доме, подтвердили, что микокомпозит может полностью заменить полистирол в строительстве и подходит в основном для звуко- и теплоизоляции или для оформления интерьера.





«Результаты испытаний показали, что этот материал можно использовать», — подтверждает архитектор Сысова.





Экологичность. Меньше выбросов и ископаемого топлива





Исследования в области экологичных зданий и кругового строительства были завершены компаниями Buřinka, MYMO и CTU с помощью исследования «Оценка жизненного цикла», в котором оценивалось потенциальное воздействие микокомпозита на окружающую среду в течение всего его жизненного цикла. Исследование было подготовлено Университетским центром энергоэффективных зданий и подтвердило, что он имеет экологические преимущества по сравнению с традиционными материалами, такими как полистирол.





По данным компании, при производстве одного килограмма микокомпозита в воздух выбрасывается лишь пятая часть CO2. Для полистирола показатель GWP (потенциал глобального потепления — показатель того, сколько тепла задерживает в атмосфере парниковый газ по отношению к углекислому газу за определенный промежуток времени, прим. ред.) более чем в четыре раза выше.





А по показателю ADP-fossil fuel, который измеряет потери энергии из ископаемых ресурсов на планете в течение жизненного цикла продукта, соотношение еще лучше. У микокомпозита этот показатель составляет 5,18, а у полистирола — от 88,9 до 95,9 МДж на килограмм, в зависимости от того, экструдирован он или вспенен.





«ADP — это еще один показатель, который мы используем при оценке жизненного цикла продукта, и воздействие полистирола выше из-за того, что он потребляет больше ископаемого сырья — он производится из ископаемого сырья и является энергоемким», — объясняет Ян Пешта из КТУ UCEEB.

Что касается того, когда строительные компании могут перейти на этот материал, то архитекторы настроены скептически, но признают, что это время наступает.





«Я не уверен, что это произойдет скоро. Я думаю, что если они это сделают, то экономическая ситуация с пластиком, производством полистирола и экологическим поведением нашего общества в целом заставит их это сделать. Некоторые принципы Европейского союза уже движутся в этом направлении. Циркулярная экономика просто будет иметь некоторые стандарты, и это может повлиять на крупномасштабное производство и применение этого материала», — сказала SZ Byznys архитектор Сысова из Чешского технического университета.





Как именно производится микокомпозит?





Субстрат для этого конкретного дома выращивался в течение 21 дня, а затем обрабатывался в течение трех месяцев.





«Вы инокулируете древесную стружку, целлюлозу и, возможно, другие биогенные материалы грибком и позволяете материалу расти через него. Затем вы можете использовать формы для обработки материала, придания ему формы, и, наконец, грибок погибает под воздействием тепла, и мы получаем готовый продукт», — описывает процесс производства Ян Пешта.





«Это производство, если бы оно было промышленным, было бы очень дешевым. Мы не используем никаких пластиков. Это полностью биологический процесс», — добавляет Сысова.





По словам создателей, дом из микокомпозита Samorost, который был создан под эгидой министра окружающей среды Петра Хладика, является уникальным в мире и представляет собой прямое применение науки и исследований. Его размеры и дизайн были подобраны таким образом, чтобы его можно было легко переносить и перевозить.





Весной он отправится из Ческе-Будеёвице в другие регионы Чехии — например, в Йиглаву, Пардубице и Простеёв, — чтобы общественность могла оценить экологичность материала. Помимо экскурсий, в рамках проекта будут проводиться семинары с экспертами в этой области.