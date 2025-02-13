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С 2050 года новые жилые здания в Европе будут строится по очень строгим стандартам

Новости 420on
3 марта 2025
11:45
459
С 2050 года новые жилые здания должны быть настолько энергоэффективными, чтобы потреблять не более 5 кВт-ч на один квадратный метр в год. Придется изменить типы зданий и материалы, пишет в своем комментарии Милош Хутник из компании Weber.
В последние годы программы субсидирования, будь то Новая схема экологической экономии (NGS) или субсидии на котлы, так сказать, трещат по швам. Люди получили возможность компенсировать за счет государства значительную часть затрат на ремонт своего жилья или получить гранты на строительство новых домов. Условия были несложными: акцент делался на энергоэффективность, которая позволила бы снизить регулярные расходы домохозяйства, а в долгосрочной перспективе способствовала бы защите окружающей среды.

Подобные грантовые программы не являются выбрасыванием европейских денег на ветер. Их цель — улучшение качества воздуха и сокращение потребления невозобновляемых ресурсов. Ведь в настоящее время на здания приходится 36% выбросов парниковых газов и 40% потребления энергии. Конечно, это долгий путь, но это не значит, что мы должны сдаваться.

В ближайшее время в этой области грядут радикальные перемены. Если до сих пор (за такими исключениями, как замена твердотопливных котлов) продвижение жилья с низким энергопотреблением осуществлялось в основном посредством рекомендаций и помощи, то четвертая версия Европейской директивы по энергоэффективности зданий (EPBD IV) уже примет более авторитетный тон. По своей сути она все еще будет относительно благожелательной, поскольку оставит за отдельными государствами — членами ЕС право самостоятельно определять пути достижения желаемых экологических целей.

Но впереди еще два крупных рубежа — 2030 и 2050 годы. В частности, обязательства на 2050 год представляют собой не частичный срок, а очень четкое послание: в этот период мы должны достичь углеродной нейтральности, то есть баланса между количеством углерода, которое мы выбрасываем в воздух, и мерами, которые могут его поглотить. В случае с новыми зданиями это будет означать выполнение условий нулевого или очень низкого потребления энергии (в случае с жилыми домами это означает максимальное потребление в пять кВт-ч на кв. метр в год).

Это, безусловно, станет вызовом не только для самих домовладельцев, но и для производителей строительных материалов, чья продукция должна будет соответствовать этим строгим параметрам, и для строительных подрядчиков, которые должны будут обеспечить достаточное количество квалифицированных рабочих. Но, разумеется, для успешного достижения углеродной нейтральности необходимо также привлекать проектировщиков, подрядчиков, инвесторов — словом, всех тех, кто может оказать существенное влияние на эффективность реализации Европейской директивы на практике.

Мы должны подготовиться к тому, что государство скоро перестанет водить нас за руку в области энергоэффективного строительства и начнет требовать от нас сотрудничества. Однако руководство к тому, как научиться самостоятельно думать об энергоэффективности, можно найти, например, в новом институте так называемого паспорта реновации, который должен быть готов к использованию с 2026 года. Эта добровольная оценка покажет нам, в каком состоянии находится наша собственность с точки зрения энергоэффективности и какие меры мы могли бы принять для ее улучшения в этом отношении.
Мы все должны стремиться к энергоэффективности. Поэтому нет причин, по которым мы не должны работать вместе, чтобы выполнить обязательства EPBD IV.
строительство Европа технологии
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