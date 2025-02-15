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В мае Microsoft прекратит работу Skype и сосредоточится на развитии Teams
7 марта 2025
19:30
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Американская компания Microsoft прекратит работу своего сервиса видеозвонков Skype в мае этого года. Компания объявила, что вместо этого она планирует сосредоточиться на дальнейшем развитии Microsoft Teams. Среди прочего это решение обусловлено тем, что в последние годы изменились способы общения людей.
Microsoft купила Skype в 2011 году. Согласованная цена составила 8,5 миллиарда долларов, что примерно равно 143 миллиардам крон по тогдашнему курсу. На тот момент это была самая крупная сделка в истории Microsoft.
«В бесплатном Teams пользователи получают доступ ко многим базовым функциям как у того же Skype, таким как звонки 1:1 и групповые звонки, обмен сообщениями и файлами. Кроме того, Teams предлагает расширенные функции, такие как встречи, календари и внутренние каналы связи», — заявила компания Ogilvy, представляющая Microsoft в Чешской Республике.
В последние годы Skype с трудом поспевал за более простыми и надежными конкурентами, такими как Zoom или Slack от Salesforce. Отчасти это было связано с тем, что технология, лежащая в основе Skype, не подходила для эпохи смартфонов.
После начала пандемии, когда работа из дома получила массовое распространение, Microsoft начала интегрировать Teams с другими приложениями Office.
Microsoft предложит пользователям Skype перейти на Teams бесплатно. Пользователи смогут входить в Teams на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные. Разговоры и контакты будут копироваться туда автоматически.
«В бесплатном Teams пользователи получают доступ ко многим базовым функциям как у того же Skype, таким как звонки 1:1 и групповые звонки, обмен сообщениями и файлами. Кроме того, Teams предлагает расширенные функции, такие как встречи, календари и внутренние каналы связи», — заявила компания Ogilvy, представляющая Microsoft в Чешской Республике.
В последние годы Skype с трудом поспевал за более простыми и надежными конкурентами, такими как Zoom или Slack от Salesforce. Отчасти это было связано с тем, что технология, лежащая в основе Skype, не подходила для эпохи смартфонов.
После начала пандемии, когда работа из дома получила массовое распространение, Microsoft начала интегрировать Teams с другими приложениями Office.
Microsoft предложит пользователям Skype перейти на Teams бесплатно. Пользователи смогут входить в Teams на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные. Разговоры и контакты будут копироваться туда автоматически.
Skype начал работать в 2003 году в Эстонии. Когда его приобрела компания Microsoft, ежемесячное число пользователей сервиса составляло около 150 миллионов человек. К 2020 году это число сократилось примерно до 23 миллионов, несмотря на кратковременное восстановление во время пандемии.
Microsoft заявила, что Skype сыграл важную роль в формировании современных коммуникаций. «Для нас большая честь быть частью этого пути», — заявили в компании.
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