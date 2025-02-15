В мае Microsoft прекратит работу Skype и сосредоточится на развитии Teams

Microsoft купила Skype в 2011 году. Согласованная цена составила 8,5 миллиарда долларов, что примерно равно 143 миллиардам крон по тогдашнему курсу. На тот момент это была самая крупная сделка в истории Microsoft.



«В бесплатном Teams пользователи получают доступ ко многим базовым функциям как у того же Skype, таким как звонки 1:1 и групповые звонки, обмен сообщениями и файлами. Кроме того, Teams предлагает расширенные функции, такие как встречи, календари и внутренние каналы связи», — заявила компания Ogilvy, представляющая Microsoft в Чешской Республике.



В последние годы Skype с трудом поспевал за более простыми и надежными конкурентами, такими как Zoom или Slack от Salesforce. Отчасти это было связано с тем, что технология, лежащая в основе Skype, не подходила для эпохи смартфонов.



После начала пандемии, когда работа из дома получила массовое распространение, Microsoft начала интегрировать Teams с другими приложениями Office.



Microsoft предложит пользователям Skype перейти на Teams бесплатно. Пользователи смогут входить в Teams на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные. Разговоры и контакты будут копироваться туда автоматически.





Skype начал работать в 2003 году в Эстонии. Когда его приобрела компания Microsoft, ежемесячное число пользователей сервиса составляло около 150 миллионов человек. К 2020 году это число сократилось примерно до 23 миллионов, несмотря на кратковременное восстановление во время пандемии.



Microsoft заявила, что Skype сыграл важную роль в формировании современных коммуникаций. «Для нас большая честь быть частью этого пути», — заявили в компании.