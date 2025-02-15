Телефонные мошенники больше не пройдут: чешские операторы ужесточают контроль

На дисплее появляется знакомый номер, а по телефону представляется сотрудник банка или ведомства. Цель — завоевать доверие звонящего и заставить его сообщить свои банковские реквизиты. Чешское управление телекоммуникаций блокирует миллионы таких звонков в месяц, а один только оператор O2 сообщает о примерно 200 000 звонков в день.



Спуфинг, то есть мошеннические телефонные звонки, маскирующиеся под номера банков, проверенных компаний и государственных учреждений с целью вымогательства личных данных или денежных средств, ежегодно наносит ущерб в миллиарды крон в Чешской Республике. Многие теряют свои сбережения, причем зачастую это наиболее уязвимые слои населения.



Недавно принятая поправка к Закону об электронных коммуникациях, которая вступит в силу с июля, также должна способствовать выявлению подобных афер. Она позволит операторам блокировать некоторые звонки из-за границы с чешским кодом, а также передавать друг другу данные о местоположении и трафике, что поможет поймать больше преступников.



«Операторы смогут анализировать данные о трафике и оценивать степень риска, связанного с аномалиями по сравнению с обычным поведением пользователей», — заявила представительница телекоммуникационного ведомства. К ним относятся подозрительно длинные звонки, сделанные вскоре друг за другом. Злоумышленники часто подолгу разговаривают с клиентами банков. «Это дает операторам возможность внести свой вклад в борьбу с мошенническим поведением на основе саморегулирования и без временных задержек», — добавила она.



«Поправка также устанавливает возможность сотрудничества между операторами и банками. Мы считаем, что эта мера улучшит ситуацию», — добавила представитель Vodafone.





Передача данных между операторами может осуществляться без согласия пользователя, но только в целях блокировки аферистов.



Злоумышленники становятся все более изощренными, и, чтобы звучать убедительно, они часто узнают информацию о жертве из общедоступных источников. В случае сомнений лучше положить трубку и перезвонить. Кроме того, солидная компания никогда не будет запрашивать банковские реквизиты по телефону.



В некоторых случаях подмена может быть законной. «К нему прибегают, например, компании, в которых работает несколько сотрудников, но которые хотят представляться клиентам под одним номером. Но в таких случаях оператор их знает», — говорит он. А вот с номерами из-за рубежа все гораздо сложнее.



Поэтому операторы постоянно совершенствуют меры по борьбе со спуфингом и улучшают защитные брандмауэры. С июля прошлого года также действует поправка к общему разрешению Чешского управления телекоммуникаций.



«В пунктах подключения звонков из-за границы в Чехию проводится анализ того, как вызывающий абонент идентифицируется в сигнальном сообщении. При этом определяется, обозначен ли он кодом региона +420, и если да, то звонок не будет подключен», — говорится в сообщении ведомства. По его словам, эта мера очень эффективна, и количество мошенничеств постепенно снижается.