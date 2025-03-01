O2 TV и Voyo объединились в новый сервис Oneplay

Подписчики Voyo автоматически перешли в Oneplay. Аналогично, все нынешние клиенты O2 получили доступ к Oneplay. Однако пользователи O2 TV будут переводиться на Oneplay постепенно, в течение ближайших месяцев. Точная дата и все подробности будут сообщены в установленном порядке. До тех пор они могут смотреть O2 TV так же, как и раньше.





И O2, и Nova принадлежат PPF Group. В конце прошлого года у Voyo было 950 000 абонентов в Чехии и Словакии. На O2 TV подписано около 870 000 клиентов.





Конкуренты отреагировали на создание Oneplay. Новые клиенты Telly, которые подключат большой или средний тариф сейчас, получат 20-процентную скидку на два года. Кроме того, оператор добавит станции HBO и стриминговый сервис Max в подарок на месяц. Vodafone TV запустил акцию на свои пакеты «Спорт» и «Кино», которые абоненты могут получить за 100 крон на первые три месяца. Magenta TV от T-Mobile предлагает телевизионные пакеты, за исключением самого высокого, за 199 крон в месяц в течение шести месяцев. На потоковые сервисы Disney+ и SkyShowtime также действуют скидки.