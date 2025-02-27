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Стремление к эффективности работы и сокращению расходов. Компания Onsemi в Чехии уволит 170 человек
12 марта 2025
08:00
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Компания Onsemi уволит 170 из 2 244 сотрудников в Чешской Республике. На главном заводе в Рожнове-под-Радгоштем в районе Всетина будут уволены 149 человек. Ожидается, что люди уйдут до 1 апреля. Причина — необходимость повысить эффективность труда и сократить расходы, сообщили представители профсоюза журналистам на заводе в Рожнове в понедельник после встречи с руководством полупроводниковой компании.
Увольнения коснутся представителей различных профессий. «Это касается всей компании. Нам сказали, что это распространяется на все профессии», — сказала Ольга Несвадбова, председатель профсоюзной базовой организации KOVO Tesla Rožnov. Профсоюз пока не располагает точными данными об увольняемых сотрудниках.
Американский производитель полупроводников объявил в июне прошлого года о намерении расширить производство в Рожнове. По его данным, стоимость планируемых инвестиций составила два миллиарда долларов, что в нынешнем выражении равняется примерно 46 миллиардам крон. Компания хочет расширить производство в Моравии и инвестировать сумму, которая станет крупнейшей иностранной инвестицией в Чехии на сегодняшний день.
С руководством фирмы профсоюзные активисты не обсуждали планируемые инвестиции. «Мы знаем, что сейчас подаются уведомления, заявки, ведутся переговоры с Европейской комиссией. Процесс продолжается», — сказал Давид Шротт, глава регионального отделения профсоюза KOVO.
Основной причиной увольнений, по мнению профсоюза, является стремление к повышению эффективности труда и сокращению расходов.
«Это происходит в рамках того, что заявка на инвестиции в завод в Рожнове все еще находится в работе, ее продолжают обсуждать», — говорит Несвадбова. Некоторое время назад Onsemi объявила, что из-за падения продаж в этом году уволит около 2 400 сотрудников по всему миру. Точное число увольнений в Чехии она обсудила с профсоюзами на заводе в Рожнове в понедельник.
Американский производитель полупроводников объявил в июне прошлого года о намерении расширить производство в Рожнове. По его данным, стоимость планируемых инвестиций составила два миллиарда долларов, что в нынешнем выражении равняется примерно 46 миллиардам крон. Компания хочет расширить производство в Моравии и инвестировать сумму, которая станет крупнейшей иностранной инвестицией в Чехии на сегодняшний день.
С руководством фирмы профсоюзные активисты не обсуждали планируемые инвестиции. «Мы знаем, что сейчас подаются уведомления, заявки, ведутся переговоры с Европейской комиссией. Процесс продолжается», — сказал Давид Шротт, глава регионального отделения профсоюза KOVO.
Основной причиной увольнений, по мнению профсоюза, является стремление к повышению эффективности труда и сокращению расходов.
«Это происходит в рамках того, что заявка на инвестиции в завод в Рожнове все еще находится в работе, ее продолжают обсуждать», — говорит Несвадбова. Некоторое время назад Onsemi объявила, что из-за падения продаж в этом году уволит около 2 400 сотрудников по всему миру. Точное число увольнений в Чехии она обсудила с профсоюзами на заводе в Рожнове в понедельник.
На главном заводе Onsemi в Рожнове работает около 1 700 человек, там же находится центр разработок и еще один центр в Брно.
«Учитывая развитие рынка и стратегические приоритеты, мы корректируем размер компании в соответствии с текущими условиями. В рамках этих мер мы сокращаем число сотрудников на 170 человек из 2 244, работающих на всех предприятиях Onsemi в Чехии, что соответствует примерно 7,5% от общего числа сотрудников», — заявила представительница.
Однако, по ее словам, завод в Рожнове остается европейским производственным центром Onsemi и играет ключевую роль в ее глобальном развитии.
Onsemi производит в Рожнове около 10 миллионов чипов в день. Помимо производственного предприятия, у фирмы есть два центра разработки в Чехии. Директором центра в Чехии является Алеш Каб.
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