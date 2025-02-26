Оцифровка земельного кадастра завершена. Регистрация будет проходить в режиме онлайн и станет дешевле

Впервые портал позволит гражданам и компаниям подавать полное заявление на внесение записи и сообщать об изменениях в данных удаленно.



«Оцифровка земельного кадастра — это важный шаг вперед в модернизации чешского государственного управления. Благодаря Порталу кадастра и землеустройства люди могут заниматься своими делами из дома, что позволит им более эффективно использовать свое время и сократить ненужное административное бремя», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS).



По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), ведомство уже предоставляет огромное количество данных. «Только в прошлом году было 28 миллионов выдач, из которых более 99% были предоставлены ведомством в электронном виде», — сказал он.



Следующим шагом, по словам министра, будет увеличение количества полностью электронных записей в кадастре. «Мы также хотим мотивировать население к этому, предлагая платить на 20% меньше административного сбора за электронную запись», — сказал Марек Выборный.



До сих пор за предложение об изменении прав собственности бюро взимало 2 000 крон. Если бы скидка была использована в полном объеме, заявители сэкономили бы около 250 миллионов крон в год.



Экономию принесла и оцифровка, над которой ведомство работало несколько десятилетий и которая включала в себя постепенную электрификацию выписок, оцифровку кадастровых карт и подключение к основным регистрам.



По словам председателя Кадастрового управления Карела Штенцла, оцифровка также привела к сокращению числа чиновников, в то время как количество обработанных заявлений увеличилось примерно вдвое.

«Мы постепенно сокращали (число сотрудников — ред.), и на сегодняшний день оно составляет в общей сложности 20%. И продолжаем это делать. В период между 2024 и 2025 годами мы сократим количество клерков в кадастровых офисах на 1%, то есть на 40 человек», — рассказал председатель в октябре прошлого года.



По словам руководителя бюро, сокращение штата позволяет сэкономить 800 миллионов крон. Годовая стоимость системы составляет 200 миллионов крон.



Если сейчас ведомство и набирает новых сотрудников, то в основном это IT-эксперты, которые занимаются дальнейшим развитием и обслуживанием систем.



Несмотря на сокращение числа сотрудников, ежегодно они могут обрабатывать около 1 300 000 записей в земельном кадастре. По сравнению с 1993 годом их штат сократился на одну пятую часть, но они обрабатывают в два раза больше заявок. Более того, они работают примерно в три-четыре раза быстрее.