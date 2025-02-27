Летающие такси Zuri? Я скорее настаиваю на их военном использовании, сообщает Ян Барта



Myslim si, ze povinnosti kazdyho cloveka, co mel uspech v tech svete je alespon cast vydelanych penez zpatky recyklovat do mladych zacinajicich firem. Jelikoz to nechci delat sam, delam to prevazne skrz renomovane ceske venture fondy, kterych i v CR par mame. Realne kdyz dneska… pic.twitter.com/J7t0BkdNPB — Jan Barta (@absurdtrader) March 7, 2025

Действительно, Барта может представить, что эти самолеты будут использоваться, например, для военной эвакуации. «Двухместный Zuri может оснащаться койкоместом вместо кабины, чтобы перевозить раненого солдата весом до 120 килограммов и доставлять его в безопасное место, без необходимости задействовать вертолет и пилота», — написал он на сайте X.



Сообщается, что самолет также может участвовать в поисковых операциях на море, например, сбрасывать сонобуи для поиска подводных лодок. «Zuri также может быть размещен на небольших кораблях, таких как корветы, поскольку его можно сложить до размеров 3,5×1,2 метра. Let’s make Czech and European dual use great!» — сказал он.



Технологии двойного назначения, то есть разработки, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном секторе, теперь находятся в поле зрения Барты. «В настоящее время я рассматриваю еще один подобный проект». Но он ищет не только в Чехии — многие из этих технологий разрабатываются и в Украине, которая в настоящее время сопротивляется российской агрессии. «Что касается украинских проектов, мы готовим специальный фонд, в котором будем выступать в качестве инвестора. Но сейчас я не могу сказать ничего конкретного».



«Основателю Zuri Михалу Иллиху я теперь постоянно предлагаю использовать эти самолеты в военных целях», — написал в социальной сети X Барта, который в прошлом году вложил в стартап 3 миллиона евро, или около 75 миллионов крон. «Михал всегда отдавал предпочтение частным версиям Zuri. Но я вижу больший потенциал в военном и грузовом использовании с беспилотным управлением», — добавляет теперь элитный инвестор.Действительно, Барта может представить, что эти самолеты будут использоваться, например, для военной эвакуации. «Двухместный Zuri может оснащаться койкоместом вместо кабины, чтобы перевозить раненого солдата весом до 120 килограммов и доставлять его в безопасное место, без необходимости задействовать вертолет и пилота», — написал он на сайте X.Сообщается, что самолет также может участвовать в поисковых операциях на море, например, сбрасывать сонобуи для поиска подводных лодок. «Zuri также может быть размещен на небольших кораблях, таких как корветы, поскольку его можно сложить до размеров 3,5×1,2 метра. Let’s make Czech and European dual use great!» — сказал он.Технологии двойного назначения, то есть разработки, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном секторе, теперь находятся в поле зрения Барты. «В настоящее время я рассматриваю еще один подобный проект». Но он ищет не только в Чехии — многие из этих технологий разрабатываются и в Украине, которая в настоящее время сопротивляется российской агрессии. «Что касается украинских проектов, мы готовим специальный фонд, в котором будем выступать в качестве инвестора. Но сейчас я не могу сказать ничего конкретного».

Ожидается, что Zuri покажет свой демонстратор второго поколения в течение следующего года. Он получит новую конструкцию с восемью усовершенствованными складными роторами и переработанной хвостовой частью, что значительно улучшит аэродинамическую эффективность, устойчивость и общие характеристики машины.



Самолет также получит гибридную силовую установку, сочетающую электрические роторы и двигатель внутреннего сгорания с генератором. Он сможет работать во всех режимах полета — от вертикального взлета и посадки до переходного полета и горизонтального полета.





Немецкая компания Lilium также хотела совершить революцию в мире пассажирских авиаперевозок. Но, как выяснилось в этом году, она не смогла привлечь необходимое финансирование и обанкротилась. «Проект был бессмысленным с самого начала, потому что он физически не работал с сегодняшними технологиями», — считает Барта. О банкротстве говорит и другая немецкая компания, Volocopter, — презентация ее летающих такси должна была состояться на прошлогодней Олимпиаде в Париже, но вместо демонстрационных полетов возникли финансовые проблемы.