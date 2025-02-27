ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Летающие такси Zuri? Я скорее настаиваю на их военном использовании, сообщает Ян Барта

Новости и статьи
12 марта 2025
21:00
1078
Каждый, кто преуспел в технологическом мире, должен возвращать часть своих доходов молодым и начинающим компаниям. По крайней мере так считает инвестор Ян Барта из Pale Fire Capital, который решил поддержать стартап Zuri. Последний разрабатывает «чешскую воздушную мечту» — летающее такси, которое благодаря сжиганию экологичного авиационного топлива и наличию крыльев должно преодолевать расстояние до 700 километров, не садясь на землю.
«Основателю Zuri Михалу Иллиху я теперь постоянно предлагаю использовать эти самолеты в военных целях», — написал в социальной сети X Барта, который в прошлом году вложил в стартап 3 миллиона евро, или около 75 миллионов крон. «Михал всегда отдавал предпочтение частным версиям Zuri. Но я вижу больший потенциал в военном и грузовом использовании с беспилотным управлением», — добавляет теперь элитный инвестор.

Действительно, Барта может представить, что эти самолеты будут использоваться, например, для военной эвакуации. «Двухместный Zuri может оснащаться койкоместом вместо кабины, чтобы перевозить раненого солдата весом до 120 килограммов и доставлять его в безопасное место, без необходимости задействовать вертолет и пилота», — написал он на сайте X.

Сообщается, что самолет также может участвовать в поисковых операциях на море, например, сбрасывать сонобуи для поиска подводных лодок. «Zuri также может быть размещен на небольших кораблях, таких как корветы, поскольку его можно сложить до размеров 3,5×1,2 метра. Let’s make Czech and European dual use great!» — сказал он.

Технологии двойного назначения, то есть разработки, которые можно использовать как в гражданском, так и в военном секторе, теперь находятся в поле зрения Барты. «В настоящее время я рассматриваю еще один подобный проект». Но он ищет не только в Чехии — многие из этих технологий разрабатываются и в Украине, которая в настоящее время сопротивляется российской агрессии. «Что касается украинских проектов, мы готовим специальный фонд, в котором будем выступать в качестве инвестора. Но сейчас я не могу сказать ничего конкретного».

Ожидается, что Zuri покажет свой демонстратор второго поколения в течение следующего года. Он получит новую конструкцию с восемью усовершенствованными складными роторами и переработанной хвостовой частью, что значительно улучшит аэродинамическую эффективность, устойчивость и общие характеристики машины.
 
Самолет также получит гибридную силовую установку, сочетающую электрические роторы и двигатель внутреннего сгорания с генератором. Он сможет работать во всех режимах полета — от вертикального взлета и посадки до переходного полета и горизонтального полета.

Немецкая компания Lilium также хотела совершить революцию в мире пассажирских авиаперевозок. Но, как выяснилось в этом году, она не смогла привлечь необходимое финансирование и обанкротилась. «Проект был бессмысленным с самого начала, потому что он физически не работал с сегодняшними технологиями», — считает Барта. О банкротстве говорит и другая немецкая компания, Volocopter, — презентация ее летающих такси должна была состояться на прошлогодней Олимпиаде в Париже, но вместо демонстрационных полетов возникли финансовые проблемы.
технологии самолёт такси
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 МАРТА 2025
2375
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ПЕЙТЕ ИЗ ЭТОГО СТАКАНА. СПЕЦИАЛИСТЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОСУДЕ
08:00
12 МАРТА 2025
1733
ТЕХНОЛОГИИ
СТРЕМЛЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И СОКРАЩЕНИЮ РАСХОДОВ. КОМПАНИЯ ONSEMI В ЧЕХИИ УВОЛИТ 170 ЧЕЛОВЕК
18:00
11 МАРТА 2025
1701
ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ЗАВЕРШЕНА. РЕГИСТРАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
15:45
11 МАРТА 2025
629
КУЛЬТУРА
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 3.0.
14:00
10 МАРТА 2025
1328
ЗДОРОВЬЕ
ОНИ ГОДАМИ БОРЮТСЯ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ. МЫ НЕ ПРОДВИНУЛИСЬ ВПЕРЕД, ГОВОРИТ ВРАЧ
09:00
10 МАРТА 2025
944
ЗДОРОВЬЕ
У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЧЕХА В СЕМЬЕ ЕСТЬ БОЛЬНОЙ РАКОМ ЧЕЛОВЕК
21:00
7 МАРТА 2025
3747
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРОЙДУТ: ЧЕШСКИЕ ОПЕРАТОРЫ УЖЕСТОЧАЮТ КОНТРОЛЬ
19:30
7 МАРТА 2025
4765
ТЕХНОЛОГИИ
В МАЕ MICROSOFT ПРЕКРАТИТ РАБОТУ SKYPE И СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЗВИТИИ TEAMS
16:30
7 МАРТА 2025
875
КУЛЬТУРА
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ОДОБРИЛА СОГЛАШЕНИЕ С ВАТИКАНОМ
21:30
4 МАРТА 2025
710
ЗДОРОВЬЕ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ В СЛУЖБУ ПОМОЩИ ИГРОМАНАМ
11:45
3 МАРТА 2025
4442
ТЕХНОЛОГИИ
С 2050 ГОДА НОВЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В ЕВРОПЕ БУДУТ СТРОИТСЯ ПО ОЧЕНЬ СТРОГИМ СТАНДАРТАМ
15:00
2 МАРТА 2025
3737
ТЕХНОЛОГИИ
В ЯНВАРЕ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛИ
17:00
1 МАРТА 2025
2930
ЕДА
ФАСТФУДЫ В ЧЕХИИ ПРОЦВЕТАЮТ
22:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
6081
ТЕХНОЛОГИИ
В ПРАГЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАСТРЕЛИЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЫТАЛСЯ СОВЕРШИТЬ САМОУБИЙСТВО
18:00
27 ФЕВРАЛЯ 2025
22652
ЕДА
ПОЧЕМУ ЧЕШСКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НЕ ИМЕЮТ СЕБЕ РАВНЫХ В ЕВРОПЕ