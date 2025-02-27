Ему 21 год, он обожает хорроры 80-х, Дэвида Линча и Stranger Things. Разработчик объединяет все в новой чешской игре

Его работа хоть и таинственно-мрачная, но все же выделяется среди тысяч других. Она называется Radiolight, и стоит за ней Криштоф Кнесл. Разработчик игр и студент, которому всего двадцать один год, он также обращается к 1980-м годам за вдохновением для своего дебюта в видеоиграх: «А еще меня вдохновляли Стивен Кинг и Дэвид Линч».



Видеоигры — это мега-бизнес. Везде можно прочитать о миллионах проданных высокобюджетных игр, таких как Kingdom Come 2. Но только в Steam, крупнейшем онлайн-магазине компьютерных игр, каждый месяц выходит около двух тысяч (!) новых игр. Добавьте к этому другие магазины и консоли. В этом потоке становится все труднее привлечь хотя бы часть игровой аудитории. Криштофу Кнеслу это — относительно — удалось.



Недавно на фестивале демоверсий игр Steam он представил играбельную модификацию своего мистического триллера-хоррора Radiolight — и уже более десяти тысяч человек попробовали ее. Вдвое больше людей добавили игру в свой список желаний, чтобы напомнить себе о необходимости купить ее, когда выйдет полная версия. «Мне хотелось попасть в десять тысяч вишлистов. Вдвое большее число меня очень взволновало. В то же время я доволен продолжительностью игры: я могу пройти демо-версию за 15 минут, но большинство людей играли в нее 40 минут и более, что говорит о том, что они были заинтересованы и хотели все изучить», — утверждает он.





Вдохновение? Атмосфера «Твин Пикса», диалоги «Настоящего детектива», фильмы ужасов Стивена Кинга и 80-е годы «Stranger Things».



Это не миллионные цифры, но мы говорим о первом серьезном дебюте молодого разработчика. Он работает над Radiolight уже четвертый год, до этого заглядывая в игровой мир более осторожно. И Radiolight должна была так и остаться экспериментом. «Но чем больше я пробовал, тем больше она росла», — вспоминает Кнесл.



«Мое видение довольно велико, а разработка для одного человека очень сложна. В одну минуту я программист, в другую — сценарист, в третью — дизайнер. Большую часть своей работы я проделал во время работы над обложкой, когда у меня была возможность полностью посвятить себя этому. И сегодня, когда я потихоньку заканчиваю учебу на факультете информационных технологий», — добавляет двадцатиоднолетний автор.



В любом случае, его вдохновляли самые разные интересные имена. «Я считаю себя большим поклонником хоррор-эстетики американских 80-х, включая слэшер-фильмы и таинственные истории того времени», — говорит он. «Эта эпоха обладает для меня особым очарованием, причем не только визуально. Технологии тогда были не такими продвинутыми и надежными, как сегодня, люди были гораздо более изолированными», — добавляет Кнесл.



Radiolight отражает все это — игра, действие которой происходит в 1985 году, вращается вокруг потерявшегося ребенка и странных сигналов... «Именно радиостанции и рации особенно очаровали меня. Они шумят, имеют ограниченный радиус действия и довольно часто выходят из строя. Это позволяет напряжению нарастать естественным образом», — замечает автор. Где взять мобильный телефон и вызвать помощь? «Приходится полагаться на рацию, которая может уловить то, чего там вообще не должно быть». Жуть!



Но помимо реальности сорокалетней давности, Кнесл также опирается на поп-культуру разных возрастов (или моложе). «Своей тревожной атмосферой маленького городка я вдохновлялся сериалом „Твин Пикс“ и другими творениями великого Дэвида Линча», — вспоминает он о недавно покойном культовом режиссере. «Также "Настоящий детектив" с его незабываемыми диалогами, ужастики Стивена Кинга о маленьких городках и, наконец, «„Странные дела“ с его ярким изображением Америки 1980-х годов», — перечисляет он.



Ценители видеоигр, напротив, будут заинтригованы упоминанием игры Firewatch, в которой саспенс сочетается с отличным сюжетом, в том числе и с помощью радио. А старожилы интернет-форумов будут в восторге от еще одного не очень распространенного источника вдохновения: «Мне также нравится искать различные непонятные фольклорные истории, которыми люди делятся, например, на Reddit. Но Radiolight — это в основном игра, которая была создана на основе определенного чувства и видения, которые невозможно выразить словами и вдохновением».



Полная версия Radiolight выйдет на PC (и, надеемся, на консолях) в ближайшем будущем, и сделка с издателем Iceberg Initiative также поможет релизу, позволив Кнеслу сосредоточиться в основном на самой разработке. Хотя, возможно, он все еще будет заниматься маркетингом. «Очень важно попасть в поле зрения геймеров, чтобы у игры был хоть какой-то шанс стать вирусной. В наше время маленькой игре легко вписаться в рынок. С Radiolight мы обошли множество стримеров, и игра очень хорошо распространяется через них», — объясняет он беды небольших разработчиков игр.



Именно такой игрой Криштоф Кнесл хотел бы остаться. «В будущем я хотел бы продолжать работать самостоятельно. Мне нравится иметь творческий контроль над проектом. Я всегда мечтал иметь собственную студию, где я мог бы воплощать другие идеи», — говорит он. Будем надеяться, что у него все получится, потому что эта его идея уже выглядит интересно.