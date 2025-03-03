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Каким будет климат в Чехии через несколько лет? Об этом расскажет новый сайт

Новости 420on
15 марта 2025
19:10
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Каким будет климат в Чешской Республике в XXI веке? На этот и многие другие вопросы, связанные с изменением климата в нашей стране, ответит инновационный веб-сайт, созданный чешскими учеными. Из его содержания ясно, что изменение климата будет иметь негативные последствия для Чехии, особенно в плане увеличения экстремальных температур, частоты и продолжительности засух.
Чешские климатологи запустили обновленный веб-сайт Climate Change, на котором любой желающий может проверить свои знания о ходе изменения климата, его последствиях и возможных решениях в Чешской Республике.

Пользователи могут просматривать карты, тексты и графики, чтобы получить информацию о климате Чехии не только за последние десятилетия, но и за будущие десятилетия вплоть до конца XXI века.

«Сайт не отражает то, что происходит в настоящее время, а описывает то, что происходит с климатом в долгосрочной перспективе. Это среднегодовая температура, продолжительность вегетационного периода, среднегодовое количество осадков, риск возникновения волн жары или количество тропических дней, а также десятки других характеристик. Эти характеристики можно отслеживать и на графиках», — рассказала Ленка Бартошова из компании CzechGlobe, член исследовательской группы.

В создании сайта принимали участие ученые из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук, Чешского гидрометеорологического института и Университета Менделя в Брно.

Более интенсивная жара и засухи в будущем

Поскольку глобальное изменение климата происходит быстрее, чем ожидалось, новый веб-сайт учитывает множество возможных сценариев.

«В настоящее время мы являемся свидетелями существенного пересмотра обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, что значительно увеличивает количество парниковых газов в оценках будущего изменения климата. Если несколько лет назад мы считали сценарии с продолжающимся ростом выбросов парниковых газов маловероятными, то теперь эта парадигма нуждается в переосмыслении. Поэтому в настоящее время оценки включают в себя комбинацию всех четырех сценариев будущих выбросов с семью климатическими моделями, которые учитывают возможную реакцию климата», — добавил Трнка.

Благодаря данным измерений, в настоящее время в Чешской Республике можно зафиксировать значительное повышение температурных характеристик, уменьшение снежного покрова или более частые экстремальные погодные явления, особенно засухи. Мы должны ожидать продолжения подобной тенденции в будущем.

Согласно наиболее вероятному сценарию, среднее потепление к середине столетия будет на 1,2 °C теплее климатической нормы 1981-2010 годов. Кроме того, модели ожидают уменьшения количества осадков в летний период, что в сочетании с более теплыми температурами приведет, в частности, к увеличению испарения доступной воды в ландшафте и, следовательно, к значительному риску более частых и продолжительных эпизодов засухи.

Последствия изменения климата и решения

Это очень плохо скажется на здоровье населения и экономике в будущем. Поэтому большая часть содержания сайта посвящена последствиям изменения климата. Основное внимание уделяется последствиям, связанным с лесным хозяйством, сельским хозяйством, управлением водными ресурсами и городами.

Оценки будущего развития событий основаны на сценариях изменения климата, разработанных командой CzechGlobe в сотрудничестве с учеными из Чешского сельскохозяйственного университета. Ученые смоделировали эти оценки на основе данных измерений и результатов глобальных климатических моделей, отражающих прогнозируемую динамику выбросов парниковых газов в атмосферу.

«Из десятков моделей мы объективно отобрали те, которые дали оценки, близкие к наблюдаемым данным для территории Центральной Европы в XX веке. В то же время мы учли все комбинации тенденций выбросов парниковых газов для будущего развития», — говорит координатор проекта Мирослав Трнка из CzechGlobe.

«Одним из существенных изменений нового веб-сайта — помимо оценок будущего развития на основе новейших данных — является то, что он предназначен для ознакомления пользователей с ожидаемыми последствиями изменения климата и возможными решениями. Можно перейти непосредственно к картам или графикам, но в то же время сайт дает возможность рассмотреть различные аспекты изменения климата и их влияние на различные сектора», — добавил Трнка.

Цель нового сайта — предоставить актуальную и понятную информацию об изменении климата для работников отраслей, подверженных влиянию климатических изменений. Недавно запущенный веб-сайт ClimRisk также используется для доступа к данным и подробным интерактивным визуализациям на уровне базовых расчетных единиц. 
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