Подавляющее большинство чехов не хотят, чтобы за ними следили в Интернете

Всего за 48 часов на прошлой неделе в опросе проголосовало более 41 000 человек. При этом подавляющее большинство респондентов (96,7%) высказались категорически против инициативы о сборе операторами данных для государства о посещаемых сайтах. Ещё 1,2% респондентов ответили, что «скорее против». Утвердительный ответ, то есть согласие с готовящимся предложением, выбрала лишь минимальная часть людей — 2,1%.





В дискуссии под статьёй, описывающей инициативу, было около 2 000 комментариев, в которых пользователи чаще всего выражали обеспокоенность возможным вмешательством в личную жизнь и возрождением тоталитаризма (49%).





«В условиях правовой демократии никто не стал бы даже предлагать такое безобразие», — негодует один из комментаторов. «Ужасно, как далеко мы зашли. Под видом защиты демократии государство будет следить за всеми, кто не вписывается в его представления о правильном поведении. Мы начинаем становиться в один ряд с такими странами, как Китай», — отметил другой.





Некоторые участники обсуждения также раскритиковали правительство и размышляли о политических мотивах инициативы (22%). «Способный преступник скроет следы, а из-за некомпетентного нет смысла даже рассматривать такой закон. Единственная причина — абсолютный контроль над населением», — написал другой комментатор.





Пользователи также часто упоминали экономические последствия для интернет-провайдеров (16%), которые в конечном итоге отразятся на ценах для клиентов.





Хотя в обсуждениях часто сталкиваются разные точки зрения, в этом случае читатели были едины в своём мнении. Найти сторонника инициативы было практически невозможно.





Министерство внутренних дел и Министерство промышленности и торговли рассчитывают, что предложение облегчит работу полиции и спецслужб. Правоохранители смогут запрашивать данные о том, какие сайты посещали конкретные лица, практически в рамках всех уголовных расследований.





После критики со стороны журналистов и общества министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что не поддерживает никакой слежки. «Если указ, который сейчас обсуждается экспертами, содержит такой риск, то он точно не пройдёт через меня», — заявил он.





Премьер-министр Чехии Петр Фиала также подчеркнул: «Ничего подобного не будет реализовано при моём правительстве».





Управление по защите персональных данных также выступило против отслеживания пользователей, указав, что нынешнее предложение прямо противоречит сложившейся судебной практике Суда ЕС.





«ÚOOÚ обратило на это внимание обоих министерств. Самое важное, что в 2014 году Европейский суд признал недопустимым хранение данных обо всех гражданах без разбора — однако такое положение до сих пор закреплено в чешском законодательстве», — отметил представитель управления.





Во всём мире наблюдается обратная тенденция: законодатели стремятся максимально защитить частную жизнь пользователей в Интернете. Операторы сайтов обязаны запрашивать согласие на хранение cookies — небольших файлов с данными в браузере.

А разработчики операционных систем предлагают функцию «не отслеживать», чтобы приложения не могли собирать больше информации о пользователе и его устройстве, чем он сам готов предоставить.