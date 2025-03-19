Ответ Чехии на недавний мировой кризис чипов — она открывает центр полупроводников

Создание центра стало ответом на кризис чипов, который произошел три года назад во время пандемии коронавируса. В то время производство микросхем в Азии замедлилось, а кое-где и вовсе прекратилось. Из-за этого остановилось производство многих европейских компаний, для которых чипы являются ключевыми.





Для сравнения: в Porsche 911 1978 года выпуска находится восемь чипов, а в новом Skoda Enyaq — более 8 000.



«Мир разделен. Развитые страны борются вокруг тарифов. Чехия может преуспеть в этом, если будет готова к новым вызовам», — сказал Фиала на открытии Чешского центра полупроводников.



Задачей центра будет координация разработки новых полупроводников, содействие их тестированию и связь между научными и производственными компаниями в этой области.



В Чехии не хватает 3 000 специалистов, а в Европе — 50 000, поэтому целью школ будет подготовка новых экспертов. Технологический университет Брно уже отреагировал на этот спрос, открыв в сентябре этого года курс по изучению микросхем и полупроводников.



Европа, в том числе и Чехия, старается быть как можно более независимой от азиатских поставок этих технологий. Премьер-министр подчеркнул, что, по мнению экспертов, Чехия является одной из семи стран Европы, где эта область развивается перспективно.



В Европе в настоящее время инвестируются большие суммы в сферу полупроводников. Например, в Рожнове-под-Радгоштем компания Onsemi, с которой тесно сотрудничает Технологический университет Брно, в ближайшие годы построит завод стоимостью 40 миллиардов крон для производства SiC-технологий (технологии на основе карбида кремния, которые позволяют более качественно работать полупроводникам), используемых, например, в автомобилях.





Страна производит 3 миллиарда чипов в год.



«Пандемия ковида наглядно показала, насколько уязвимой может быть наша экономика, когда поставки микросхем из Азии нарушаются, нарушая целые логистические цепочки. Поэтому очень важно развивать наши собственные мощности», — сказал Марек Женишек, министр науки, исследований и инноваций, на открытии центра.



Женишек пояснил, что благодаря новому центру Чехия станет востребованным партнером по исследованиям и инновациям в области полупроводников также для ключевых разработчиков и промышленных предприятий из-за рубежа.