Конец неминуем. Поддержка Windows 10 закончится в этом году

Дата 14 октября 2025 года была выбрана Microsoft не случайно, ведь она регулярно выпускает крупные обновления своих программ во второй вторник каждого месяца.





Окончание поддержки относится к последней версии 22H2, которая вышла осенью 2022 года. Более старые, не обновленные версии «десятки» уже утратили поддержку в предыдущие годы.





Риск для безопасности





Этой осенью «десятку» ждет та же участь, что и Windows 7 или Windows 8 несколько лет назад.





Конец поддержки связан не только с улучшением системы, но и с безопасностью. Поэтому, если в Windows 7 или 8 будет обнаружена брешь в системе безопасности, пользователи рискуют стать жертвами компьютерных мошенников.





Даже самые лучшие антивирусные программы не смогут полностью защитить пользователей на неподдерживаемой системе. Как только проблема окажется непосредственно в операционной системе, защититься от некоторых типов атак с помощью антивирусных средств будет относительно сложно или невозможно.





Таким образом, правильным решением с точки зрения безопасности будет установка более новой ОС. Как вариант — перейти на конкурирующую альтернативу.





«Пользователи все равно перейдут»





По данным аналитического сервера StatCounter, популярность Windows 10 уже давно превышает 50%, и ни одна другая система Microsoft в настоящее время не пользуется большей славой. Но американский техногигант не беспокоится, что пользователи не перейдут на новую версию Windows.





«Меня это не удивляет», — ответил Аарон Вудман, вице-президент Microsoft по маркетингу Windows, на вопрос Express о популярности «десятки».





По его словам, ситуация повторяет ту, с которой Microsoft столкнулся в прошлом, когда закончилась поддержка Windows 7 — эта система была одной из самых востребованных у Microsoft незадолго до прекращения поддержки, и даже сегодня ее доля рынка выше, чем у более новой «восьмерки».





«У нас было много пользователей Windows 7 даже после запуска Windows 10, вплоть до окончания поддержки Windows 7. На самом деле, текущие данные лучше, чем в эпоху 7s», — добавил Вудман.