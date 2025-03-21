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Конец неминуем. Поддержка Windows 10 закончится в этом году

Новости и статьи
18 апреля 2025
18:00
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Конец Windows 10 неизбежен. Microsoft прекратит поддержку ровно через полгода — 14 октября 2025 года. Ничто не изменит того факта, что это по-прежнему самая популярная система от американского гиганта программного обеспечения.
Дата 14 октября 2025 года была выбрана Microsoft не случайно, ведь она регулярно выпускает крупные обновления своих программ во второй вторник каждого месяца. 

Окончание поддержки относится к последней версии 22H2, которая вышла осенью 2022 года. Более старые, не обновленные версии «десятки» уже утратили поддержку в предыдущие годы.

Риск для безопасности

Этой осенью «десятку» ждет та же участь, что и Windows 7 или Windows 8 несколько лет назад.

Конец поддержки связан не только с улучшением системы, но и с безопасностью. Поэтому, если в Windows 7 или 8 будет обнаружена брешь в системе безопасности, пользователи рискуют стать жертвами компьютерных мошенников.

Даже самые лучшие антивирусные программы не смогут полностью защитить пользователей на неподдерживаемой системе. Как только проблема окажется непосредственно в операционной системе, защититься от некоторых типов атак с помощью антивирусных средств будет относительно сложно или невозможно.

Таким образом, правильным решением с точки зрения безопасности будет установка более новой ОС. Как вариант — перейти на конкурирующую альтернативу.

«Пользователи все равно перейдут»

По данным аналитического сервера StatCounter, популярность Windows 10 уже давно превышает 50%, и ни одна другая система Microsoft в настоящее время не пользуется большей славой. Но американский техногигант не беспокоится, что пользователи не перейдут на новую версию Windows.

«Меня это не удивляет», — ответил Аарон Вудман, вице-президент Microsoft по маркетингу Windows, на вопрос Express о популярности «десятки».

По его словам, ситуация повторяет ту, с которой Microsoft столкнулся в прошлом, когда закончилась поддержка Windows 7 — эта система была одной из самых востребованных у Microsoft незадолго до прекращения поддержки, и даже сегодня ее доля рынка выше, чем у более новой «восьмерки».

«У нас было много пользователей Windows 7 даже после запуска Windows 10, вплоть до окончания поддержки Windows 7. На самом деле, текущие данные лучше, чем в эпоху 7s», — добавил Вудман.
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